Aracın sadece bir tık uzakta: Yandex GO resmen kullanımda
Yandex Go, yapay zeka destekli yeni nesil araç çağırma teknolojisini İstanbul’da kullanıma sunarak ulaşım deneyimini daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.
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Yandex Go, yapay zeka destekli yeni nesil araç çağırma teknolojisini İstanbul’da kullanıma sunarak ulaşım deneyimini daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.
Teknoloji şirketi Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Yandex Go, Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında İstanbul'da resmen hizmet vermeye başladı. Ayrıca Yandex Go, Türkiye genelindeki mobilite operasyonlarını geliştirmek amacıyla 100 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Yandex Go, İstanbul'da yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiyi yapay zekâ destekli araç çağırma hizmetiyle buluşturuyor. Kullanıcılar, hizmetin ilk günden itibaren Ekonomi ve Konfor hizmet seçeneklerinden yararlanabilirken, önümüzdeki dönemde yeni hizmet seçeneklerinin de kullanıma sunulması bekliyor. Lisanslı taksi şoförleriyle çalışan Yandex Go, sürücülerin boş kilometrelerini azaltmalarına, gelirlerini daha verimli yönetmelerine ve günlük yolculuk taleplerini daha etkin şekilde karşılamalarına yardımcı olma misyonunu taşıdığını belirtiyor. Halihazırda İzmir, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana olmak üzere 5 şehirde hizmet veren servis, yapay zekâ destekli rota planlama ve araç yönlendirme sistemiyle şehir içi ulaşımın daha verimli işlemesine somut katkılar sağlamayı hedefliyor.
İstanbul: Akıllı rota planlamasının en fazla fayda sağladığı şehir Şirketten alınan bilgilere göre; Yandex AI’nin navigasyon sistemi kullanılarak İstanbul'da gerçekleştirilen 129 binden fazla yolculuğa dayanan analizlere göre, akıllı rota planlaması yolculuk sürelerini sefer başına ortalama yüzde 7,07 oranında azaltıyor. Bu oran, bugüne kadar Türkiye'deki tüm şehirler arasında kaydedilen en yüksek verimlilik seviyesi oldu. Bu sonuç, gerçek zamanlı makine öğrenimi ile oluşturulan rota optimizasyonun daha yüksek fayda sağladığı İstanbul'un yoğun ve karmaşık trafik akışını da ortaya koyuyor. Şirket tarafından yapılan ve Türkiye genelinde bir yıl içinde gerçekleştirilen milyonlarca yolculuğun analizine göre, Yandex Go'nun yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme sistemi, yolculara toplamda 254 bin saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladı. Bu süre yaklaşık 29 yıla denk geliyor. İstanbul'un da hizmet ağına katılmasıyla birlikte, bu zaman tasarrufunun ülke genelinde iki kattan fazla artması bekleniyor. Yandex Go'nun akıllı araç yönlendirme sistemi sayesinde, şu an hizmet verilen tüm şehirlerde araçların ortalama tahmini varış süresi 3 dakikanın altına kadar düşüyor. Yandex Go, rota planlama ve araç yönlendirme sistemi, canlı trafik verileri, geçmiş yolculuk kayıtları, trafik yoğunluğu tahminleri ve yol ağının özelliklerini milisaniyeler içinde analiz ederek yolculuğun en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak tahmini rotayı belirliyor ve buna göre yolcuyu en yakın lisanslı taksi sürücüsüyle eşleştiriyor. Sistemin kendi kendine öğrenen mimarisi ise tahmin edilen ve gerçekleşen varış sürelerini sürekli karşılaştırarak kendini sürekli geliştiriyor.
Yandex Go'nun taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yatırımın; teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması, sürücü ağının geliştirilmesi, yolculara yönelik kampanya ve avantajların desteklenmesi ile ürün kategorileri ve coğrafi erişimin genişletilmesi alanlarında kullanılacağı duyuruldu. İstanbul’un Yandex Go'nun bir sonraki büyüme döneminin odağında yer alacağı ve bu yatırım planının da en önemli merkezi olacağı da yine şirket tarafından bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "Türkiye'de milyonlarca kişi, bilgiye ulaşmaktan adres bulmaya, rota planlamaktan günlük kararlarını vermeye kadar pek çok ihtiyacını karşılamak için yapay zekâ destekli araçlar da dâhil olmak üzere Yandex hizmetlerinden düzenli olarak yararlanıyor. Yandex Go'nun artık İstanbul'un günlük ulaşımının bir parçası olmasından ve insanların şehir içinde daha akıllı ve daha kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşamasına katkı sağlamasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'ye olan bağlılığımız ciddi ve uzun vadelidir. Mobilite hizmetimizin geliştirilmesi için yapacağımız 100 milyon dolarlık yatırımımız da bunun açık bir göstergesidir" dedi.
GÜVENLİK ODAKLI HİZMET ALTYAPISI: Yandex Go’nun İstanbul’daki hizmet lansmanı, yolcuların ve taksi sürücülerinin yolculuğun her aşamasında güvenliğini destekleyen kapsamlı bir güvenlik altyapısıyla hayata geçirildi. Şirketten elde edilen bilgilere göre; yolculuk öncesi doğrulama, yolculuk sırasında izleme ve yolculuk sonrası değerlendirme mekanizmalarını kapsıyor. Tüm güvenlik özelliklerine uygulama üzerinden doğrudan erişilebiliyor ve ek bir arayüz kullanılmasını gerektirmiyor. Yeni kullanıma sunulan Güvenlik Merkezi, platformun sunduğu tüm güvenlik araçlarını tek bir noktada bir araya getiriyor. Bu merkezde, kullanıcıların güvenlik seviyelerini artırmak için tamamlamaları önerilen adımların yer aldığı bir kontrol listesi bulunuyor. Söz konusu adımlar arasında kişisel bilgilerin doldurulması, güvenilir kişilerin eklenmesi, kimlik doğrulaması amacıyla selfie yüklenmesi ve e-posta bilgilerinin güncellenmesi yer alıyor. Şirket, iki kategoride hizmet verecek, ekonomi alanında günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik, erişilebilir fiyatlarla verimlilik ve uygun maliyeti bir araya getiren yolculuk seçeneği sunacak. Konfor seçeneğinde ise yüksek konfor beklentisi olan kullanıcılara hizmet verilecek.
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