Aracın sadece bir tık uzakta: Yandex GO resmen kullanımda

İstanbul: Akıllı rota planlamasının en fazla fayda sağladığı şehir Şirketten alınan bilgilere göre; Yandex AI’nin navigasyon sistemi kullanılarak İstanbul'da gerçekleştirilen 129 binden fazla yolculuğa dayanan analizlere göre, akıllı rota planlaması yolculuk sürelerini sefer başına ortalama yüzde 7,07 oranında azaltıyor. Bu oran, bugüne kadar Türkiye'deki tüm şehirler arasında kaydedilen en yüksek verimlilik seviyesi oldu. Bu sonuç, gerçek zamanlı makine öğrenimi ile oluşturulan rota optimizasyonun daha yüksek fayda sağladığı İstanbul'un yoğun ve karmaşık trafik akışını da ortaya koyuyor. Şirket tarafından yapılan ve Türkiye genelinde bir yıl içinde gerçekleştirilen milyonlarca yolculuğun analizine göre, Yandex Go'nun yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme sistemi, yolculara toplamda 254 bin saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladı. Bu süre yaklaşık 29 yıla denk geliyor. İstanbul'un da hizmet ağına katılmasıyla birlikte, bu zaman tasarrufunun ülke genelinde iki kattan fazla artması bekleniyor. Yandex Go'nun akıllı araç yönlendirme sistemi sayesinde, şu an hizmet verilen tüm şehirlerde araçların ortalama tahmini varış süresi 3 dakikanın altına kadar düşüyor. Yandex Go, rota planlama ve araç yönlendirme sistemi, canlı trafik verileri, geçmiş yolculuk kayıtları, trafik yoğunluğu tahminleri ve yol ağının özelliklerini milisaniyeler içinde analiz ederek yolculuğun en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak tahmini rotayı belirliyor ve buna göre yolcuyu en yakın lisanslı taksi sürücüsüyle eşleştiriyor. Sistemin kendi kendine öğrenen mimarisi ise tahmin edilen ve gerçekleşen varış sürelerini sürekli karşılaştırarak kendini sürekli geliştiriyor.