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Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

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Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

Sunucu Ece Erken katıldığı bir yayında Sergen Yalçın hakkında bir itirafta bulundu.

#1
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

Geçmişte sahip olduğu yazlık üzerinden yaşadığı dolandırıcılık sürecini anlatan Erken, yatırım kararını verirken güvendiği isimlerin etkisinin olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

SERGEN YALÇIN'A GÜVENEREK YATIRIM YAPTI Geçtiğimiz yaz aylarında Çeşme’de yaşadığı olayı anlatan Erken, Sergen Yalçın’ın yönlendirmesiyle söz konusu yatırımı yaptığını ifade etti.

#3
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

Erken, Sergen Yalçın’ın kendisine “Bunlar güvenilir, buradan yazlık al” sözlerine inanarak güvendiğini söyleyen ünlü sunucu yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.

#4
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

Erken, "Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir, buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

"KAFAMA VURUYORUM SENİ NASIL DİNLEDİM" Sergen Yalçın’a güvenerek büyük bir pişmanlık yaşadığını belirten erken, "Kafamı vuruyorum, seni nasıl dinledim" diyerek yaşadığı üzüntüsünü anlattı.

#6
Foto - Ece Erken nasıl kandırıldığını anlattı! Sergen Yalçın'a sitem etti!

Erken’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü sunucunun itirafı ise magazin dünyasında günün en dikkat çeken konusu oldu.

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