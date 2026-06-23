Ardahan'da korkutan deprem
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AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
AFAD, Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 07.07'de 4.1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 07.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Posof olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.