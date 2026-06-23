  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı... Akit karşıtı baro başkanı istifa etti! 'Türkiye, İsrail için İran'dan çok daha büyük bir tehdit!' Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtıp artistlik yapmıştı! O şaklabanın paketlenme anı ortaya çıktı Defin krizi: Müslüman kadının cenazesi yakılarak külleri ateist mezarlığına defnedildi! Ardahan'da korkutan deprem Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili flaş karar alındı: Çok sayıda kişi tutuklandı Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe! Türkiye'de diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi! Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor!
Spor TBF, Beşiktaş’a ceza verdi
Spor

TBF, Beşiktaş’a ceza verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TBF, Beşiktaş’a ceza verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, salon ve seyirci olayları sebebiyle Beşiktaş Kulübüne 735 bin, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e ise 40 bin lira para cezası uyguladı.

Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçının cezaları açıklandı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle 225 bin, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 375 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle de 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş GAİN Başantrentrenörü Dusan Alimpijevic'e ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 40 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi! Fenerbahçe final serisinde öne geçti
Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi! Fenerbahçe final serisinde öne geçti

Spor

Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi! Fenerbahçe final serisinde öne geçti

Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi
Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi

Spor

Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi

Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü
Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü

Spor

Beşiktaş GAİN’de yaprak dökümü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23