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İSLAM

Kayıtları kaçırmayın! Çocuklar Kur’an ile buluşuyor

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Kayıtları kaçırmayın! Çocuklar Kur’an ile buluşuyor

Yaz dönemi Kur’an kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü kapılarını açacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvurular başladı.

Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Yaz Kur'an kursları için başvurular, 13 Temmuz'a kadar alınacak.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 104 kadın ve erkek öğretmen alacak.

Başkanlığın açıklamasına göre, şartları taşıyan adaylar, 3 Temmuz'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

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