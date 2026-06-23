Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili flaş karar alındı: Çok sayıda kişi tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi tutuklandı.
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.