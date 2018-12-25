0553 313 94 23

Komünist bıyıklı soytarı, Peygamber Efendimiz'e saldırdı

Ahlaksız bir kişi "Akıl ve Bilim" adlı Youtube kanalında yayınladığı video ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV'e ahlaksızca hakaretler etti. Kamuoyu, halkın manevi değerlerine alenen hakaret eden bu küstaha karşı devletin yetkili birimlerinin harekete geçmesini bekliyor.

25 Aralık 2018 Salı 13:30

Materyalist ve ateist düşünceyle dünyaya adeta 'at gözlüğüyle' bakan kirli zihniyetin, rahmet peygamberi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’e olan düşmanlığı bitmek bilmiyor. Batıl inançlarının önünde Peygamberimiz’i ve İslam’ı en büyük engel olarak görüyorlar.

Vatandaştan küstah soytarıya büyük tepki!

Ahlaksız bir adam Youtube’da yayınladığı videoda Peygamber Efendimiz SAV’e küstahça hakaretler etti. Duyarlı vatandaşlar yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de İslami değerlere bu kadar rahat saldırma cüretini gösteren hadsizlere karşı devletin yetkili organlarının harekete geçmesini ve halkın manevi değerlerini alenen aşağılayan soytarının cezasız kalmamasını istiyor.

Youtube denetlenmeli

İnternet kullanımının oldukça yaygın olduğu günümüzde Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerine erişmekte tek tuşa bakıyor. İletişimin bu kadar hızlı oldu internet ortamı her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağladığı gibi kötü niyetli kişilerinde faaliyet alanı oluyor. Son yıllarda sayılarında oldukça yüksek bir artış yaşanan Youtuberlar (Youtube'a video çeken) konusunda denetim getirilmesi gündeme gelmişti.

Terör örgütlerinin de propaganda aracı haline gelen Youtube'da Türkiye'deki yasalara göre suç sayılan bir çok içeriğe yurtiçinden kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:30
  1. peygamber efendimiz
  2. hakaret
  3. Hz. Muhammed
  4. İslam
  5. youtube

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da vahşet! 4 ayağı kesilmiş yavru köpek bulundu
    1. Kütahya’da vahşet! 4 ayağı kesilmiş..
    2. Telafer'de bombalı saldırı : 2 ölü 13..
    3. Kürt kardeşlerimizi PKK’nın eline..
    4. Çin'de otobüsü kaçıran saldırgan..
    5. Büyük Atatürk Koşusu'nun basın..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. "Asgari ücretin tatmin edici olduğunu..
    8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    9. İlk yarıda zirvenin adı bu yıl da..
    10. GÜNCELLEME - Libya Dışişleri..
    11. TİSK'ten asgari ücret açıklaması
    12. Asgari ücrette bir ilk
    13. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    14. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    16. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    17. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
    18. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
    19. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    20. Akıncı Üssü davası
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?