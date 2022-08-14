  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ahlaksız siyasetin iki kelimelik tarifi: Cemal Enginyurt! Savcı Sayan'ı böyle hedef aldı..
Siyaset

Ahlaksız siyasetin iki kelimelik tarifi: Cemal Enginyurt! Savcı Sayan'ı böyle hedef aldı..

TV 100 stüdyosunda beraberindekilerle, gazeteci Latif Şimşek'i acımasızca darbeden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı, "silah" provokasyonu üzerinden hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:02:00 - 2022-08-14 22:16:20
Ahlaksız siyasetin iki kelimelik tarifi: Cemal Enginyurt! Savcı Sayan'ı böyle hedef aldı..

 Yeniakit.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 2023 seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Sayan, "Millet İttifakı'ndan bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içinde seçime gider." dedikten sonra, "Erken seçimden sonra sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içinde ben bu ülkenin Suriye'ye dönmemesini garanti edemem." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ı Twitter hesabından hedef alan Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesinde yaşanan "kaleşnikof" provokasyonunu gündeme getirdi.

Enginyurt mesajında, "Savcı Sayan denilen arkadaş. Millet İttifakı kazanırsa Ülke Suriye'ye döner demiş. Kaleşnikof silahlarla prova yapman ondan mıydı?" dyen Enginyurt, "Rahat ol Savcı efendi!. Millet İttifakı, Huzur Barış, Özgürlük, Demokrasi ve en önemlisi yok ettiğiniz ADALETİ getirecek. Hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan o silahın hikayesini böyle anlatmıştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesinde, "Elinde silahla meydan okudu" yalanına cevap veren Savcı Sayan, şunları söylemişti:

Elimde silahla Ağrı'nın sokaklarında dolaşmışım. Değerli arkadaşlar, Ağrı'nın sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam. Terörün hedefinde olan bir başkanınızım. Cesur bir kardeşinizim.

Biz o gün talihsiz bir olay yaşadık. Ben, yardımcım ve yanımızdaki ekibim ile saldırıya uğradım. Yanımdaki insanlar darbedildi. Beni korumakla görevli arkadaşlar hemen bir kenara çekti. Kendi çekimimiz de bir silah görülmüş. Devletin silahı.

Başkan Sayan CHP'lilerin çirkin oyununu anlattı!
Başkan Sayan CHP'lilerin çirkin oyununu anlattı!

Siyaset

Başkan Sayan CHP'lilerin çirkin oyununu anlattı!

Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..
Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..

Siyaset

Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..

40
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Bu Ordudan bir zamanlar zamanın taklacısı çıkmıştı, şimdide cemo gulyabanisi ortalıkta dolaşıyor. Bir dahaki seçimlerde sayın Ordulular Müsavat çı iyi ayı ile develerin sözcüsü deve faiki seçer misiniz, rica ediyorum.

Muş

Lan Engin terörist ilemi demokrasi sağlayacaksın 
TÜM YORUMLARA GİT ( 40 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23