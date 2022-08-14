Ahlaksız siyasetin iki kelimelik tarifi: Cemal Enginyurt! Savcı Sayan'ı böyle hedef aldı..

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 2023 seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Sayan, "Millet İttifakı'ndan bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içinde seçime gider." dedikten sonra, "Erken seçimden sonra sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içinde ben bu ülkenin Suriye'ye dönmemesini garanti edemem." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ı Twitter hesabından hedef alan Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesinde yaşanan "kaleşnikof" provokasyonunu gündeme getirdi.

Enginyurt mesajında, "Savcı Sayan denilen arkadaş. Millet İttifakı kazanırsa Ülke Suriye'ye döner demiş. Kaleşnikof silahlarla prova yapman ondan mıydı?" dyen Enginyurt, "Rahat ol Savcı efendi!. Millet İttifakı, Huzur Barış, Özgürlük, Demokrasi ve en önemlisi yok ettiğiniz ADALETİ getirecek. Hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan o silahın hikayesini böyle anlatmıştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesinde, "Elinde silahla meydan okudu" yalanına cevap veren Savcı Sayan, şunları söylemişti:

Elimde silahla Ağrı'nın sokaklarında dolaşmışım. Değerli arkadaşlar, Ağrı'nın sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam. Terörün hedefinde olan bir başkanınızım. Cesur bir kardeşinizim.

Biz o gün talihsiz bir olay yaşadık. Ben, yardımcım ve yanımızdaki ekibim ile saldırıya uğradım. Yanımdaki insanlar darbedildi. Beni korumakla görevli arkadaşlar hemen bir kenara çekti. Kendi çekimimiz de bir silah görülmüş. Devletin silahı.