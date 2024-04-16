Ahlâksız oyunlara destek kalksın

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Türk aile yapısına zarar veren her türlü ahlâksızlığı sözde sanat adı altında meşrulaştıran “özel tiyatrolara” her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca dağıtılan ödeneklerde sona gelindi. Her türlü cinsel rezaletin sergilendiği toplum normları karşıtı oyunlar hibe ödeneklerini 2023 yılının Aralık ayında bakanlıktan nakit olarak tahsil ederken, aralarında “Rakı Şişesinde Balık Olsam” , “ Tuvalet Fırçası”, LGBT hikayesi olan “Ben Berlin” ve + 18 ibaresi olan “İlerlemek Kelimesi Annemin Ağzında Çok Fena Tınlıyordu” gibi skandal projelerin birçoğunun tamamlanarak sonuç raporlarını Bakanlığa ulaştırdığı ortaya çıktı. akit’in 19 Kasım 2023’te yayınlanan “Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin” başlıklı haberinin ardından o gece sabaha kadar tiyatrolara mail atılarak gece yarısı operasyonuyla sözleşmelerin imzalanmasını sağlayan rezil oyunların geri kalanlarının da 31 Mayıs’a kadar proje sonuçlarını Bakanlığa ulaştırması beklendiği ifade edildi. Yerli ve milli oyunlara sembolik oranda destekler verilirken, aile karşıtı, feminizm ve eşcinsellik destekçisi oyunlara en üst rakamdan dağıtılan bu paraların kimlere verileceğini belirleme yetkisinin kimde olduğu ve Kültür Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun bu kararlarda ne kadar etkisinin olduğu ise bir muamma halinde bilinmezliğini koruyor.