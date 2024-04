Ahlâksız oyunlara destek kalksın

Türk aile yapısına zarar veren her türlü ahlaksızlığı sözde sanat adı altında meşrulaştıran “özel tiyatrolara” her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca dağıtılan ödeneklerde sona gelindi. Her türlü cinsel rezaletin sergilendiği toplum normları karşıtı oyunlar, hibe ödeneklerini 2023 yılının Aralık ayında bakanlıktan nakit olarak tahsil ederken, skandal projelerin birçoğunun tamamlanarak sonuç raporlarını bakanlığa ulaştırdığı ortaya çıktı.