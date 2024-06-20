Ahlaksız müptezel, Türk bayrağına böyle saldırdı!
Türkiye'nin Gürcistan'ı 3 golle devirdiği müsabakanın ardından gurbetçilerin düzenlediği kutlamalar esnasında Almanya'da terör sempatizanı bir müptezel, Türk bayrağına yönelik provokatif saldırı gerçekleştirdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, şampiyonaya galibiyetle başladı.
Gurbetçi vatandaşlarımız, galibiyeti Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde kutlayarak A Milli Futbol Takımımıza destek verdi.
Kutlamalar esnasında Almanya'da terör sempatizanı bir kişi, Türk bayrağına yönelik provokatif saldırı gerçekleştirdi.
Terör sempatizanı, galibiyeti kutlayan Türk gurbetçilerin konvoyundan Türk bayrağını çekip yere atarak çiğnedi.
Çirkin olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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