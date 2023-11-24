Ahlaksız Mehmet Ali neler yapmıştı neler! Pisliğin tavan yaptığı program piyasaya çıkıyor

İlk defa 1975'te yayınlanmaya başlanan Çarkıfelek isimli program geri dönüyor. Sahipliğini üstlendiği TV8’de tepki çeken yayınlara imza atan Acun Ilıcalı, bu kez Çarkıfelek’i pazarlamaya hazırlanıyor.

Yarışmanın sunuculuğunu Cem Davran’ın üstleneceği öğrenildi.

Öte yandan programı bugüne dek Güner Ümit, Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, İlker Ayrık gibi isimler sunmuş, program en meşhur günlerini Mehmet Ali Erbil zamanında yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil, program sırasında ve kulislerde yaptığı ahlaksızlıklarla gündemden düşmüyordu.

Yarışmacıya küfretti

Bir yarışmacıya küfreden Mehmet Ali Erbil, yıllar önce olayı şöyle anlatmıştı:

“Kuliste yayını izlerken, hâlâ ‘Oğluma araba istiyorum’ diye yalvaran kadına ‘Oğluna da…’ diye küfrettim, hemen ardından sesimi televizyondan duydum. Şok oldum, ‘anaaa’ dedim, onu da duydum! Yapacak bir şey kalmamıştı. Yayına dönüp pişkince ‘Telsizle programımızın arasına girip küfretmişler. Protesto ediyorum’ deyip yayını bitirdim. Ama o kadınla mahkemelik olduk. Tazminata mahkum edildim. Kadına arabayı hediye ettik, üstüne de ev verdik.”

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Kuliste çıplak dolaştı

Programda aynı zamanda Yıldız Tilbe de şoku yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil, 2015 senesinde Star TV'de 'Çarkıfelek' programının çekimleri için Kağıthane'deki TVS Stüdyoları'ndaydı. İlk programına Yıldız Tilbe ve Rober Hatemo'yu konuk eden Erbil’in bir skandala imza attığı iddia edildi. Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, saç ve makyajını tamamlanan Tilbe, Hatemo ile sohbet ederken, içeri Erbil girdi. Üzerinde robdöşambr vardı. Dans etmeye başlayan Erbil'in önü açıktı. İddiaya göre Erbil'in iç çamaşırı yoktu. Erbil espriler yapıp şarkı söylerken Yıldız Tilbe çıldırdı. Erbil'e yüksek sesle “Sen ne biçim bir adamsın.? Karşıma böyle çırılçıplak çıkamazsın. Ahlaksız. Çoçuğun var, torunun var” diye bağırdı. Kulisten söylenerek çıktı. Robert Hatemo ile birlikte programı terk etti.

Tesettürlü kıza asıldı

Mehmet Ali Erbil, yıllardır yaptığı rezillikleri tesettürlü bayanlar üzerinde de denemeye kalktı. Erbil aynı programda, seyircilerin yanına giderek başörtülü bir kadının elini öptü. Erbil’in bu hareketi büyük tepki çekerken, toplum, elini öptüren kadının da en az Mehmet Ali Erbil kadar suçlu olduğu görüşünde birleşti.