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Gündem Ahlaksız Mehmet Ali Erbil çok fena faka bastı! Kızı bile dayanamayıp isyan etti
Gündem

Ahlaksız Mehmet Ali Erbil çok fena faka bastı! Kızı bile dayanamayıp isyan etti

Geçtiğimiz aylarda kendisine TikTok hesabı açan ahlaksız şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyanın tuzağına düştü. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Babasının alay konusu olmasına kayıtsız kalamayan Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabından “N'olur kapat artık Tiktok'u ya N'olur." tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 13:59:00 -
Ahlaksız Mehmet Ali Erbil çok fena faka bastı! Kızı bile dayanamayıp isyan etti

 

Geçtiğimiz aylarda kendisine TikTok hesabı açan ahlaksız şovmen Mehmet Ali Erbil, diğer kullanıcılar gibi canlı yayın açmaya başlamıştı. Mehmet Ali Erbil, sosyal medyanın tuzağına düştü. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı.

Babasının alay konusu olmasına kayıtsız kalamayan Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabından “N'olur kapat artık Tiktok'u ya N'olur." tepkisini gösterdi.

 

Taciz iddialarıyla Mali'yle mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in TikTok canlı yayınlarından günlük 70-100 bin lira arasında para kazandığını iddia etmişti.

 

 

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