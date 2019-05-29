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Ahlaksız kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı!

"Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:32
Ahlaksız kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Şevki ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:32
  1. KİTAP
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Emniyet
  4. pedofili
  5. Alaattin Topçu
  6. GÜNCEL Haberleri
  7. Abdullah Şevki

YORUM YAZ

  • m.turkm.turk1 sa önce
    Türkiye'mizde maalesef HUKUK diye bir şey kalmadı.
  • Bir DostBir Dost4 sa önce
    CHP iktidarı zamanında bu sapıklar serbest ama mini etekle duruşmaya gelen avukatı uyaran hakim açığa alınır. Bu CHP'yi hiç sevmiyorum.
  • pınar demirpınar demir4 sa önce
    daha ne yazabilirler bastırabilirler ceza almak için ...bakanlığa da bir sormak lazım neye göre okey veriyorsunuz diye hiç olmazsa eve götürüp okuyup öyle evet deseydiniz de bu sapıkları başımıza bela etmiyeydiniz diye şu ramazan gününde olana bak
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    aylarca ya bak vakıfta ne sapıklıklar dönüyor, yurtlar acayip sapık kaynıyor diye diye ağızları kuruyan chp. bu adamı ya görmez ya över... tıpkı bir iki hafta önce sapkın bir yaşlı kadının korunması gibi...
  • kuntakintekuntakinte6 sa önce
    bu itin ve benzerlerinin çocuklarını devlet mutlaka cinsel saldırıya karşı korumaya almalı bunlar sapık kendi ailelerindeki çocuklara da aynısını uygulama ihtimalleri yüksektir. Ha 28 şubat mazlumları neden serbest değil onlar gündeme ayak uydurup böyle kitaplar mı yazsalar cezaevinde acaba diye düşünüyorum AK parti sen utan sen
  • İNSAN GÖRÜNÜMLÜ MAHLUKLARİNSAN GÖRÜNÜMLÜ MAHLUKLAR7 sa önce
    Bu insan görünümlü pislikler bu toplumun içinde nasıl barınacaklar. Kitapta yazdıklarının benzerlerini yapmışmı bu sapıklar iyice araştırmak lazım. Bu sapkınlığa sanat diyen bu sapıkları çok iyi incelemek lazımt. Saçları sakalları ağarmış sapıklar
  • turkturk9 sa önce
    HAKIMDE CHP OLMASI GEREK. BIR HALKTA BIRIS YAPSA ASTILARDI SIMDI.
  • once adliye islah edilmelionce adliye islah edilmeli9 sa önce
    Arastirin bakin, o hakim ya feto fahisesidir ya ermeni pici. Once adilye islah edilmedikce sorunlar artar eksilmez.. ahhh tayyip ahh
  • SelimSelim9 sa önce
    Bu ülkede adalet artık adli kontrol denen saçmalık ile yürüyor. Yakında adam öldürene de aynısını yaparlarsa hiç şaşırmam. Adalet mi Türkiyede mi? peh sadece parası olana ya da dayısı olana işler.
  • HamiHami10 sa önce
    Yuhhh adaletiniz batsın o.c... yazar denen herif çoluk çocuğa her türlü rezillik yapmış mahkemede bu rezilleri mukafatlandirmis. Alkışlasa enteller ya o taciz edilin çocuklar sizin olsaydı nasıl düşünürdünüz mübarek gün sizide kitabınızı basan o şerefsiz yayinci kişileride aĺlah tez saatte helak etsin rabbim inşallah her vicdan sahibi kişileri dua etmeye rica ediyorum zira laik hukuk bir boka yaramıyor işimiz yaradana kaldı
  • cihadcihad10 sa önce
    laik adalet gerçektende arkadaşların dediği gibi ula adam kıza sarkar ceza yer aha budeyyuslar bütün bi topluma bu sarkıntılığı yapar ne hikmetse ya ben bu adalet erkinin korkusuna bi anlam veremiyorum insanlar elbet aldıklarının hesabını verecek aynı adalet sisteminin maaş sistemine dönüşmesi ve bunu aha böylelerinin kullanması gibi
  • Cengiz Büyüközdemir Cengiz Büyüközdemir 10 sa önce
    Doğru söylediniz. Lâik hukuktaki müeyyidesi bu kadar kamuoyunun içi yanarsa yansın .Allah , böyle sapıklığı yazan , yayınlayan ve meşru göstermeye çalışanlara layiklarini versin.Bu dünyadaki beşeri hukuktan kurtulabilirler belki.Ancak ilahi adaletten asla.
  • HakikatbinHakikatbin11 sa önce
    Laik ve ahlaksız medeniyet kanunu serbest bıraksada, bu topraklarda babayiğit bitmez
  • Kinta KuntaKinta Kunta11 sa önce
    Çocuklara musallat olmak, .. geçmiş iğrenç bir hastalıktır.
  • ahmed saidahmed said11 sa önce
    böyle adalet olmaz olsun..BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN..böyle adalet olmaz olsun.. OLSUN..böyle adalet olmaz olsun..BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN..böyle adalet olmaz olsun..BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN..böyle adalet olmaz olsun..BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN..
  • ahmed saidahmed said11 sa önce
    YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))YAŞASIN ADALET..))yaşasın adalet..)))
  • ümitümit11 sa önce
    Ahlaksızlığı yapan serbest yazan serbest bu nasıl adalet bu kararları verenler görevden alınmalı başta sonra ceza evine atılmalı garibanı ezen mazluma hapis cezası verenler verdikleri bu kararların bedelini ödemeli
  • SınırsızSınırsız12 sa önce
    Adaletin batsın hemi adalet sistemi
  • Ahmet zırhlıAhmet zırhlı12 sa önce
    mahkemeler kararı verirkenmutlaka kıstas taşımalı,,,, ancak medya abartırsa,ki bazen oluyor onada dur diyebilmeli,,,,yoksa bu yazılı veya görsel medya haberi olduğu gibi sunmak yerine,,,, haberi üreterek veriyor millet de bilinçaltı kendi ÜLKE mahkemelerine düşman kesiliyor....
  • ferhat.soyhan91@gmail.com[email protected]12 sa önce
    Laik Adalet Tecelli Etti.

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