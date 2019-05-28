Ahlaksız kitaba skandal savunma! 'Sanat eseri'
Yazdığı 'pedofili' içerikli, ahlaksız ifadelerin kullanıldığı akıllara durgunluk veren kitabı ile gündem olan Yazar Abdullah Şevki'ye, Kurgu Kültür Yayınları'nın sahibi Alaaddin Topçu sahip çıktı. Topçu, "Yazarımız Abdullah Şevki'ye yapılan çok büyük bir ayıptır. Bu kitap bir sanat eseridir." dedi.28 Mayıs 2019 Salı 19:38
Murathan Seyitoğlu Ankara
Yeniakit.com.tr'ye konuşan, Kurgu Kültür Yayınevi'nin sahibi Alaaddin Topçu, skandal ifadeleri 'sanat' diyerek savundu.
İğrenç kitabın yazarı Abdullah Şevki'yi savunan Topçu ile yaptığımız röportajın tamamı yarın yeniakit.com.tr'de...
Ahlaksız kitabın yazarı Abdullah Şevki'ye soruşturma başlatıldı!
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