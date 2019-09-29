Ahlaksız Hıfzı Topuz yaşına başına bakmadan Şeriat'a saldırdı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi "İstanbul'un Kalbinde Bilim Konuşmaları" etkinliğinde konuşan Hıfzı Topuz yaşına başına bakmadan İslam hukuku olan Şeriat'a saldırdı.

yeniakit.com.tr: Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi "İstanbul'un Kalbinde Bilim Konuşmaları" etkinliğinde konuşan Hıfzı Topuz yaşına başına bakmadan ahlaksızca Şeriat'a saldırdı. Kuran’ın ayetlerine ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in sözlerine ve yaptıklarına dayanan Şeriat'a kin kusan ahlaksız yazar, dünya sorunlarına şeriatın değil aydınlanmanın çözüm olacağını söyledi. Şeriatın dünya sorunlarına çözüm olamayacağını söyleyen ve şeriat düşmanlığını yeniden hortlatan ahlaksız yazar konuşmasında, "Aydınlanma demek, dünya sorunlarını düşünceyle, akılla, bilimle çözmek demektir. Cumhuriyetimizin temeli aydınlanmadır" ifadelerini kullandı.

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