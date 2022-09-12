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Gündem Ahlaksız Gülşen'le ilgili şok karar! Az önce açıklandı
Gündem

Ahlaksız Gülşen'le ilgili şok karar! Az önce açıklandı

"İmam Hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki skandal sözleri nedeniyle tutuklanıp 3 gün cezaevinde kalan ahlaksız şarkıcı Gülşen, 'ev hapsi' kararıyla tahliye edilmişti. Gülşen'le ilgili flaş gelişme yaşandı...

Yeniakit Publisher
2022-09-12 12:19:00 -
Ahlaksız Gülşen'le ilgili şok karar! Az önce açıklandı

İmam Hatiplilere yönelik çirkin ifadelerinin ardından tutuklanarak 3 gün cezaevinde kalan ahlaksız şarkıcı Gülşen, ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Ev adresini Bodrum'a alıp Bodrum'daki evinde ev hapsine giren Gülşen'le ilgili yargıdan yeni karar çıktı. Gülşen'in ev hapsi kararı da kaldırıldı...

Evinde gözaltına alınmıştı

Gülşen için 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

3 gün cezaevinde kaldı

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Ev hapsi kalktı, imza karakolda atacak

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti.Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Ev hapsi yerine yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

 

 

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Yorumlar

merhaba

Laf olsun torba dolsun. Cezâ veriyormuş gibi yaparlar, yâni muş gibi, miş gibi yaparlar biter gider. Bunların bu ülkede dokunulmazlıkları var. Ne de olsa demokrasi, laiklik, çağdaşlık, medeniyet = soymak bedeni.

099

bu farşa 2023 seçimlerinde cu ha pa genel başkan adayı olabilir
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