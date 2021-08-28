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Dünya Ahlaksız fenomen şoku yaşadı! Eline siyah kart verilip alışveriş merkezinden böyle kovuldu
Dünya

Ahlaksız fenomen şoku yaşadı! Eline siyah kart verilip alışveriş merkezinden böyle kovuldu

Vücudunu teşhir ederek sosyal medyada gençleri ifsat eden Emmy Russ isimli ahlaksız fenomen, Dubai'de alışveriş merkezinden kovuldu. Ahlaksız kadına, bir siyah kart verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 22:47:00 -
Ahlaksız fenomen şoku yaşadı! Eline siyah kart verilip alışveriş merkezinden böyle kovuldu

Sosyal medyada vücudunu teşhir ederek dikkat çekmeye çalışan ve gençleri ifsat eden Emmy Russ isimli ahlaksız fenomen, tatil için gittiği Dubai'nin alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Mall’a alışveriş yapmaya gitti.

Ancak alışveriş merkezine girdiğinde kıyafetini gören güvenlik görevlileri bu şekilde alışveriş yapmasına müsaade edemeyeceklerini söylerek dışarı çıkarıldı. 

Durumu sosyal medya hesabından anlatan Russ, "Birden bir güvenlik görevlisi n<efes nefese geldi ve çok seksi olduğumu ve bu şekilde dolaşamayacağımı söyleyerek polisi çağırmakla tehdit ettiler ve dışarıya attılar." ifadelerini kullandı.

Siyah kart ile uyardılar

Ahlaksız kadına, kıyafeti konusunda Dubai Mall tarafından "Lütfen saygılı giysiler giyin" yazan bir nezaket politikası siyah kartı verildi.

Almanya'da da tepki gördü

Alman medyasında yer alan habere göre, ahlaksız fenomen, kıyafet krizini ilk kez yaşamadı. Polis arabasıyla verdiği poz sonrası kamuoyu tarafından tepkilerin odağı olmuştu.

 

 

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