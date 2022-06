Ahlâksız faşo Tanju’ya tepkiler dinmiyor

Sendika üyeleri ile birlikte Belediye önünde Özcan’ı kınayan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, şunları dile getirdi: “Bir siyasetçiye, bir sendikacıya, bir insana, bir kadına ama her şeyden önemlisi bir anneye yaptığı hakareti kınamak için toplandık. Tanju Özcan’ın, Çınar’a yönelik ahlaktan yoksun saldırısı tüm kamuoyunu, özellikle de kadınlarımızı derinden yaralamıştır. Bu saldırı sadece Belediye Meclis Üyesi Şube Başkanımıza değil; tüm kadınlara ve kadınların onuruna yapılmıştır. Bolu Özcan’ın bu çirkin ve ahlaksızca söylemleriyle hedef aldığı; Türk kadını dünyanın en fedakâr-cefakar ve ahlaklı kadınlarıdır. Bizim kadınlarımız yeri gelir Erzurum’da Kara Fatma olur, yeri gelir Şerife Bacı, Nene Hatun olur. Yeri gelir 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tankların önünde dağ gibi durur. Türk kadınının gücünü, ahlakını ve inançlarını yok sayarak, çirkin saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Zamanı geldiğinde zalim Bolu Beyine, Köroğlu’nun kadınlarının da gereken cevabı en güzel şekilde vereceğini biliyoruz. Belediye başkanının üyesi olduğu CHP’yi de uyarıyoruz. Her fırsatta kadınları aşağılayan, her açıklamasında kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz. Bolu Belediye Meclis üyelerine de çağrı yapıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, bir kadına, bir emekçiye, bir anneye karşı yapılan bu ahlaksız davranışa karşı tüm siyasi partilerin tavır almasını bekliyoruz. Hacer Çınar yalnız değildir!”