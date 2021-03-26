Ahlaksız eyleme ilişkin CHP'den ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

CHP'den travestili çıplak eylem

Antalya'da bir araya gelen bir grup CHP'liler ve İYİ Partililer ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Bu sırada bir travesti üstünü çıkararak çıplak bir şekilde basın mensuplarına poz verdi.

CHP "provokasyon" dedi

Aynı eylemde konuşmacı olarak yer alan CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, "Antalya, tek ses olarak Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasına tepki göstermiştir. Biz eylemimizi gerçekleştirdik ama bir provokasyona uğradık. Üzüntü duyuyoruz." dedi.

Öte yandan adının Seda U. olduğu öğrenilen kadın hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı?

İşte madde madde Türkiye'yi sözleşmeden çıkmaya iten o nedenler:

İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek.

Milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek.

LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskıyı engellemek.

Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak.

Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellemek ve LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesine olanak sağlamak.

Bir devlet politikası olan kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli olan zihinsel paradigma değişikliğinin önünde engel olan cinsel yönelim unsurunu ortadan kaldırmak.

Reform paketleri içerisinde kadına şiddet ile mücadele ve kadın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bölümlerin ön plana çıkarılması.