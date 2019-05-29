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Ahlaksız dizilerin yol açtığı büyük tehlike

Türk halkının dizilere olan merak ve ilgisi son yıllarda iyiden iyiye artarken, toplum ahlakına aykırı dizi içeriklerine karşı uzmanlar aileleri uyardı. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Ahlaksız dizilerin izlendiği ortamda aile sığınak olmaktan çıkar. Bir milletin yükselişi öncelikle aile muhabbetine bağlıdır.” dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:28
Ahlaksız dizilerin yol açtığı büyük tehlike

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

Aile içi geçimsizlik ve boşanmaların artmasında ahlaksız dizilerin etkili olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Günümüzde aile noktasinda pek çok sıkıntı yaşanıyor. Aile içi geçimsizliklerin, boşanmaların, yanlış tavır ve davranışların artmasında diziler maalesef etkili oluyor.” şeklinde konuştu.

“Dünya hayatı ancak aile saadeti ile kaim olur”

Allah’ın insanlığa en güzel lütuf ve emanetlerinden birinin aile olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, şöyle konuştu:

“Dünya hayatı ancak aile saadeti ile kaim olur. Bekâr insan ruhen noksandır ve hayata tutunacak bir dal arar. Aile olmadan dünya hayatı da güzel ve düzenli olmaz. Bundan dolayı aile herkes için hayırlı bir emanet ve yegâne teselli kaynağıdır. Bu saikle aile toplumun temeli ve özüdür.

“Ahlaksız dizilerin izlendiği ortamda aile sığınak olmaktan çıkar”

Televizyonlardaki dizilerde ahlak bozucu esprilerin yapıldığını ve bu tür yayınların aile yapımızı tehdit ettiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Ahlak bozucu esprilerin yer aldığı program ve dizilerin izlendiği bir ortamda ‘aile’, başka bir deyimle ‘sığınak’ olmaktan çıkar.” şeklinde konuştu.

“Bir milletin yükselişi öncelikle aile muhabbetine bağlıdır”

Kur’an-ı Kerim’in kadını ‘erkeğinsığınağı’ olarak tarif ettiğini hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

Eşler arası diyalogların laçkalaştığı, saygının sevginin bir ölçü kabilinde olmadığı evde yetişen çocuklar ise kendi boşluklarında kaybolup gidiyorlar. Ne acıdır ki, yeni neslin kalbini, ruhunu, zihnini kemiren bu kurdu evlerimize sokan da bizleriz. Sonra da ahu figan ediyoruz. Çocuklarımız fiziksel olarak zehirlenmesinler, doğru beslensinler, temiz ve faydalı gıda yesinler diye nasıl çırpınıyoruz değil mi, öyleyse yavrularımızın gençlerimizin zihnini ve yüreğini zehirleyen görsel ve işitsel uyarıcılardan da ailemize muhafaza etmekle mesuluz. Unutmayalım ki bir milletin yükselişi öncelikle aile muhabbetine bağlıdır.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:28
  1. Ankara
  2. Leyla Özcan
  3. Kur’an-ı Kerim

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet2 sa önce
    Aile bakanımız sayın hanımefendi lezbiyenlerin gönlünü almaya çalışacağına biraz da bu işlere baksa iyi olacak. Sayelerinde aile diye bir kurum kalmayacak.
  • EdepEdep2 sa önce
    Bu ülkede işe yaramayan beş para etmeyen bir kurum var RTÜK..derhal lağvedilip yerine ciddi bir yapı kurulmalı.Sosyolog ve psikologların yer aldığı kadrolar görev almalı
  • AyseAyse5 sa önce
    Bu diziler bu sarkicilar oldukca.ornek hadise.bu sapikliklar bitmez tas yagsa kafalarinada kurtulsak
  • RojinRojin5 sa önce
    Adamlar yıllarca iktidar dalar bakın yine CHP yi suçlar bunlar İftira,ahlaksızlık,hırsızlık,yalan nedense hep akp yandaşları ve Akp yönetiminde var
  • AlperAlper6 sa önce
    Bu dizileri yayınlayan kanalların hemen hemen hepsi,iktidar yanlısı değil mi?Milletle dalga geçmeyin,bütün sorumluluk dincilerde.
  • Şehbaz Şehbaz 6 sa önce
    Şerefler, müsbet hayırlar, maddî-manevî ganîmetler orduya, cemaata halka verilir, tevzi' edilir; kusurlar, menfî icraatlar başa, reise verilir" diye bir kaide-i hakikatla, (maalesef) kusurlar, hatalar, ve menfi icraatlar yalnız ona (reise) verilir. Allah başkakilerin başına akıl, kalbine iman, versin. Ve onları sırat-ı müstakim üzere daim kılsın. O vakit iş kendi kendine düzelir.
  • hasanhasan7 sa önce
    chp yıllarca uğraştı bizi zehirlemeyi başaramadı ama sağolsun akp çocuklarımızı güzel zehirledi
  • Teyyo Teyyo 8 sa önce
    Her türlü aykırı fikre yasak koyan AKP hükümeti neden pornoyo yasak koymuyor? Yoksa yönetim de CHP mi var? :)
  • JurnalJurnal8 sa önce
    Hiç de zehir mehir saçmıyor...kimsede bütün bu olanları YADIRGAMIYOR.NEDEN Mİ?ÇÜN Kİ;İYİce bağışıklık kazandı da ONUN için.Kimseyi etkilendiğinide ZANNETMİYORUM.KOCA BİR ULUSUN AİLE HAYATINI MAHVETDİLER.AR DAMARLARINI ÇATLATMAK NE KELİME"PATLATTILAR"KİMLER Mİ ?BAŞTA SİYASİ AKTÖRLER OLMAK ÜZERE,MEDYATÖR KALEMŞÖRLER!
  • hsyn2802hsyn280210 sa önce
    RTÜK ne işe yarar? Devlet büyükleri ne iş yapar. Ulen bi Hindistan kadar olamadık bu dizi konusunda.
  • EmreEmre10 sa önce
    Aile kurumu AB sevdası yüzünden AKP li makam mevki sevdalılarınca yıkıldı batının bizi silahla zorla işgal etmesine gerek kalmadı 15 20 yıl sonra teslim alırlar
  • hasan...hasan...10 sa önce
    Acabâ, burada RTÜK'e herhangi bir "vazife" düşmez miydi?!?Bir de "Âileden Mesûl Bakanlığı'mıza?!?"Kalbimiz" dağlanıyor ama buna bir "dur" diyebileceklerhâlâ nelerden bahsediyorlar.?!Vesselâm...
  • MuhammetMuhammet10 sa önce
    Ahlaksizlik serefsizklik namussuzluk hirsizlik cirkeflik haysiyetsizlik.Bunlarin hepsi AKP geldikten sonra oldu.Ve cogaldi.din bile kalmadi din.
  • Mehmet GöksuMehmet Göksu10 sa önce
    Kardeşim neden yakınıp duruyorsunuz Allah aşkın 16yıldanberi iktidarda olan biziz ama hala yakınanda biziz anlam veremiyorum tel tel dökülüyoruzvay bizim halimize
  • CanCan11 sa önce
    Kanal d , star, tv8, fox... hatta atv... uzun zamandır hiç açmıyorum. Darısı başınıza
  • Hasanali koseHasanali kose11 sa önce
    Iste islamdan uzaklasan toplum normal islami yasasak bunlar olurmu acaba izlenirmi

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