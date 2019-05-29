Ahlaksız dizilerin yol açtığı büyük tehlike

Murathan Seyitoğlu Ankara

Aile içi geçimsizlik ve boşanmaların artmasında ahlaksız dizilerin etkili olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Günümüzde aile noktasinda pek çok sıkıntı yaşanıyor. Aile içi geçimsizliklerin, boşanmaların, yanlış tavır ve davranışların artmasında diziler maalesef etkili oluyor.” şeklinde konuştu.

“Dünya hayatı ancak aile saadeti ile kaim olur”

Allah’ın insanlığa en güzel lütuf ve emanetlerinden birinin aile olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, şöyle konuştu:

“Dünya hayatı ancak aile saadeti ile kaim olur. Bekâr insan ruhen noksandır ve hayata tutunacak bir dal arar. Aile olmadan dünya hayatı da güzel ve düzenli olmaz. Bundan dolayı aile herkes için hayırlı bir emanet ve yegâne teselli kaynağıdır. Bu saikle aile toplumun temeli ve özüdür.”

“Ahlaksız dizilerin izlendiği ortamda aile sığınak olmaktan çıkar”

Televizyonlardaki dizilerde ahlak bozucu esprilerin yapıldığını ve bu tür yayınların aile yapımızı tehdit ettiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, “Ahlak bozucu esprilerin yer aldığı program ve dizilerin izlendiği bir ortamda ‘aile’, başka bir deyimle ‘sığınak’ olmaktan çıkar.” şeklinde konuştu.

“Bir milletin yükselişi öncelikle aile muhabbetine bağlıdır”

Kur’an-ı Kerim’in kadını ‘erkeğinsığınağı’ olarak tarif ettiğini hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eşler arası diyalogların laçkalaştığı, saygının sevginin bir ölçü kabilinde olmadığı evde yetişen çocuklar ise kendi boşluklarında kaybolup gidiyorlar. Ne acıdır ki, yeni neslin kalbini, ruhunu, zihnini kemiren bu kurdu evlerimize sokan da bizleriz. Sonra da ahu figan ediyoruz. Çocuklarımız fiziksel olarak zehirlenmesinler, doğru beslensinler, temiz ve faydalı gıda yesinler diye nasıl çırpınıyoruz değil mi, öyleyse yavrularımızın gençlerimizin zihnini ve yüreğini zehirleyen görsel ve işitsel uyarıcılardan da ailemize muhafaza etmekle mesuluz. Unutmayalım ki bir milletin yükselişi öncelikle aile muhabbetine bağlıdır.”