Mersin’de "Mermerci" görünümlü MOSSAD hücresi çöktü! Gazze hattında ticaret değil casusluk trafiği: 14 yıllık kirli ağ böyle deşifre edildi

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005’te Mersin’de mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başlayan Derya, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın da dikkatini çekti. Kendisini, İsrail’in kurduğu paravan Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan Arap uyruklu Ali Ahmed Yassın, ticaret yapma teklifi ile Mehmet Budak Derya ile 20 Eylül 2012’de telefonla irtibat kurdu. 25 Eylül’de Mehmet Budak Derya’yı ofisinde ziyaret eden Yassın şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi. Patronları ile tanışması için İtalya’nın Roma şehrine davet etti.

ROMA’DA AJANLARLA BULUŞMA

9 Ocak 2013’te İtalya’nın Roma şehrine seyahat ederek Luis, Jesus/Jose ve Dr. Roberto/Ricardo ismi veya kod isimli sözde patronlar olan İsrail istihbarat servisi mensupları ile bir araya gelen Derya, burada bu kişilerle ticari konularda görüşme yaptı. Tanıştırıldığı Carol Choueıry ile ilişki kurarak birlikte mermer ticareti yapmaya başladılar.

BİR CASUS DİĞER CASUSU İŞE ALDI

Madenci Derya, Roma’da yapılan görüşmede Luis isimli kişiden aldığı tavsiye doğrultusunda 25-27 Şubat 2013’te Lübnan’a seyahat etti. Ali Ahmed Yassın’i referans göstererek Ürdün doğumlu ve Filistin asıllı, gerçek ismi Awais Alawawdeh olan Veysel Kerimoğlu ile 1 Nisan 2013 tarihinde ilk teması sağladı. Söz konusu görüşmeden Luis’i haberdar etti.

Bu görüşmeye ilişkin 23-24 Nisan 2013 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde Luis ile bir araya geldi, Veysel Kerimoğlu’nu Trustum Dış Ticaret ve Limited Şirketi isimli firmasında işe alması ve şirket aracını kullanımına tahsis etmesi hususunda talimat aldı. Bu şekilde Kerimoğlu’nu şirketinde istihdam etti. Veysel Kerimoğlu için Luis’ten 8 Mayıs 2013’te İspanya’da 9 bin Euro, 4 Haziran 2013’te İtalya’da 9 bin Euro olmak üzere toplamda iki kez elden ödeme, gizli haberleşme sisteminin tesis edilmesi amacıyla bir adet mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve Sony Ericsson marka cep telefonu da aldı. Mehmet Budak Derya, İsrail istihbaratı ile 2012’te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü. Bu süreçte MOSSAD’a tabi birçok istihbarat mensubuyla çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdi.

YALAN MAKİNESİYLE CASUSLUK TESTİ

Derya gizli haberleşme sistemi üzerinden Luis ve Jesus/Jose’ye, Veysel Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Luis ve Jesus/Jose’nin ardından irtibatlandığı Dennis isimli kişi ile çeşitli tarihlerde ayrı ayrı Yunanistan, Slovakya, Avusturya, İtalya’da bir araya geldi. 2016 yılı içerisinde Tayland Bangkok’ta, 2023 yılında Belçika’daki bir otelde yalan makinesine tabi tutuldu. Her 2 testi de başarıyla geçen Derya, ajanlıkta bir üst seviyeye terfi ettirildi.

GİZLİ TELEFON HATLARI

Roberto isimli kişi ile 2018’de çeşitli tarihlerde Avusturya, İtalya, Yunanistan’da bir araya geldi. Aldığı talimat üzerine 2018’de çeşitli tarihlerde Lübnan’a seyahat ederek buradan GSM hatları için satılan kontör paketleri ile router/internet dağıtıcı cihazlar satın aldı. Avrupa seyahatlerinde verilen operasyonel cep telefonlarını kullandı. Görev bitiminde ise operasyonel telefonları kullanarak çöpe attı. Mark isimli kişi ile 2019-2020-2021’de çeşitli tarihlerde İtalya, İsviçre, Almanya, Fransa’da bir araya geldi. COVID-19 pandemi sürecinde yüz yüze buluşmalar azaldı. Sohbet içerikli görüşmeler çoğunlukla WhatsApp üzerinden sürdürüldü.

SON GÖRÜŞMEDE DEŞİFRE OLDULAR

Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmede, MOSSAD’ın Mehmet Budak Derya üzerinden büyük bir operasyona hazırlandığı deşifre edildi. Plan kapsamında, yurtdışında kurulacak paravan firmalar aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması, belirlenen ülkelerden alınan ürünlerin operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere bulunan Çinli üç farklı firma üzerinden ambalaj ve depo değiştirilerek İsrail istihbarat servisince belirlenen ülkelerdeki şirketlere ulaştırılması hedeflendi. Henüz hayata geçirilemeyen planlama kapsamında, MOSSAD’ın hedef aldığı ülke ve kurumlara yönelik lojistik bir operasyon hazırlığında olduğu değerlendirildi. MİT’in takibi sonucu Ocak 2026’daki son planlama aşamasında operasyon düğmesine basıldı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla 6 Şubat 2026’da düzenlenen ‘MONİTUM faaliyeti’ sonucunda maden mühendisi ve şirket sahibi Mehmet Budak Derya ile şirketinde işe aldığı Veysel Kerimoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

RUS BÜYÜKELÇİ DETAYI

Derya ve Kerimoğlu’nun WhatsApp mesajlarında, 19 Aralık 2016 tarihinde Türkiye’de Ankara’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında düzenlenen saldırı sonucu öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili yazışma içerikleri de bulundu. Yazışmalarda ayrıca şu diyaloglara da ulaşıldı:

- İsrail’e uçuşun bugün mü?

- Gelme, içeri giremezsin diyorlar :)

- Bu belge Gazze hükümetinin yetkileriyle ilgili olup İsrail tarafını ilgilendirmemektedir.

- Kore’den herhangi bir haber var mı?

- İsrail onu öldürdü.

- Suriye’de mi yoksa Gazze’de mi?

- Tunus’ta, onu takip ettiler.

MOSSAD’A HANGİ BİLGİLERİ NASIL SIZDIRDILAR

- Mehmet Budak Derya, süreç içerisinde diğer şüpheli Veysel Kerimoğlu vesilesiyle tanıştığı İsrail’in Ortadoğu politikalarına muhalif Filistinli aktivistler ile ticari/sosyal ilişkiler tesis etti. Bu kişiler hakkında edindiği bilgileri İsrail istihbarat servisi mensupları ile paylaştı. Mart-Eylül 2016 dönemi içerisinde mermer ticareti maskesiyle Gazze’ye giriş izni almaya çalıştı, bölgede depo temin etme arayışına girdi.

İŞ KİSVESİYLE GAZZE’YE...

Filistinli bir işadamı vesilesiyle bulduğu depoların görüntülerini muhataplarına iletti. Kerimoğlu’nun dron parçası ticareti/sevkiyatı yapma teklifini muhataplarına aktararak ilk numunenin gönderilmesini sağladı.

TUTUKLANDILAR

Derya ve Kerimoğlu, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

