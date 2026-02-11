Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor

  • İSTANBUL
Hindistan devlet televizyonunun Kürt halkının kökenine ve diline dair ortaya attığı iddialar, uluslararası alanda tarih ve dilbilim tartışmalarını beraberinde getirdi. Söz konusu yayında, Kürtlerin kökeninin Hindistan'a dayandığı ve dillerinin Hintçe ile doğrudan bir bağ taşıdığı ileri sürüldü.

Televizyon kanalındaki programda, Kürtlerin tarihsel süreçte Hindistan’dan göç ederek Türk topraklarına yerleşen bir topluluk olduğu savunuldu. Haberde, Kürtlerin aslında Hint soyundan geldiği ve bu göçün onları bölgedeki diğer etnik gruplardan ayırdığı iddia edildi.

Dilbilimsel tartışma: "Kürtçe Hintçe'nin bir lehçesi mi?"

İddiaların bir diğer dikkat çekici noktası ise dil üzerine oldu. Yayında, Kürtçe’nin müstakil bir dil yapısından ziyade Hintçe’nin bir lehçesi olduğu öne sürüldü. Akademik dünyada Kürtçe ve Hintçe, aynı dil ailesine (Hint-Avrupa) mensup olmaları nedeniyle köken benzerlikleri taşıyor.

Barbaros

Doğru 100% !!!

Zerdüşt ve yezidilik Kürtlerin soyunda vardı . Selahaddin Eyyubi de Kürt değil Arap kökenlidir .

Türkler nasıl Orta Asya'dan geldiyse Kürtler Hindistan geldiğini daha önce bir tarihçi açıklamıştı . Zerdüşt ve yezidi ateşe tapma Hindistan kültüründe var
