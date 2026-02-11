Hindistan Devlet Televizyonu duyurdu! Kürtler, Hint soyundan geliyor

Televizyon kanalındaki programda, Kürtlerin tarihsel süreçte Hindistan’dan göç ederek Türk topraklarına yerleşen bir topluluk olduğu savunuldu. Haberde, Kürtlerin aslında Hint soyundan geldiği ve bu göçün onları bölgedeki diğer etnik gruplardan ayırdığı iddia edildi.

Dilbilimsel tartışma: "Kürtçe Hintçe'nin bir lehçesi mi?"

İddiaların bir diğer dikkat çekici noktası ise dil üzerine oldu. Yayında, Kürtçe’nin müstakil bir dil yapısından ziyade Hintçe’nin bir lehçesi olduğu öne sürüldü. Akademik dünyada Kürtçe ve Hintçe, aynı dil ailesine (Hint-Avrupa) mensup olmaları nedeniyle köken benzerlikleri taşıyor.