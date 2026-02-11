Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ilgili dikkat çeken “Alparslan Türkeş” detayı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı kritik bir değişiklik yaşandı. Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı.

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Çiftçi'nin biyografisi de büyük merak konu oldu.

Mustafa Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş’in de kullandığı 1973 model koleksiyonluk araçla Erzurum sokaklarını turladığı görüntülerle dikkat çekmişti.



Çiftçi, geçtiğimiz yıl kentin tanınmış esnafı Haluk Ertek’e ait, koleksiyon değeri taşıyan 1973 model Chevrolet Caprice Classic ile Erzurum sokaklarında tur atmıştı. Amerikan yapımı V8 motora sahip klasik aracın ilk sahibi, merhum Alparslan Türkeş’ti. Beşinci sahibi olan Haluk Ertek’in davetiyle direksiyon başına geçen Vali Çiftçi, Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde keyifli bir şehir turu gerçekleştirmişti.



Tur sırasında, usta sanatçı Ferdi Tayfur’un "Hatıran Yeter" şarkısı, merhum sanatçı Barış Manço’nun "Geçti Dost Kervanı" ve Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal’dan "Sarı Gelin" çalınmıştı.