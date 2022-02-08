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Medya Ahlaksız bekçisi Onedio 'Sadakatsiz' dizisi üzerinden Akit'i hedef aldı! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi
Medya

Ahlaksız bekçisi Onedio 'Sadakatsiz' dizisi üzerinden Akit'i hedef aldı! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi

Eşi tarafından gayr-i meşru bir ilişki ile aldatılan kadının hikayesi ile başlayıp, dizideki hemen her karakterin birbirine "ihanet" ettiği "Sadakatsiz" dizisi, reytinglerde dibe vururken, ahlaksızlık bekçisi Onedio ise Yeni Akit'in Kanal D'de yayınlanan dizi hakkındaki eleştirel haberini hedef aldı. Onedio'nun Akit'i eleştirdiği haberine kendi takipçilerinden bile tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 08:58:00 -
Ahlaksız bekçisi Onedio 'Sadakatsiz' dizisi üzerinden Akit'i hedef aldı! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi

 Yeniakit.com.tr 

Ana teması "ihanet" oup, sağlam temeller üzerine kurulu Türk aile ilişkilerine karşın rezil bir hayat tarzını ekrana taşıyan "Sadakatsiz" dizisi, anlatacak başka rezillik bulamayınca reyting kaybı yaşadı.

Senaristlerinin ahlaksızlık konusunda artık tükendiği dizi, oyuncularını bir bir kadro dışı bırakıp sona yaklaşırken, ekrandaki rezilliğin biteceğini duyuran Yeni Akit, "Ahlaksız dizi bitiyor! Ekranlardan bir edepsizlik daha azalıyor" başlıklı bir haber yayınladı.

'Ahlak' kavramından o kadar uzaklar ki...

Yaptığı haberler ve savunduğu düşüncelerle ahlaksızlık bekçiliği misyonu üstlenen yarı erotik haber internet sitesi Onedio, Yeni Akit'i "Sadakatsiz" dizisi ile ilgili haberi üzerinden hedef gösterdi. Onedio haberinde, kendilerine uzak bir kelime olan "ahlak" kavramının, Türk toplumunda da olmadığını sanarak, "Kimin ahlakı? Hiçbir diziden memnun kalmayan Yeni Akit Sadakatsiz'i yine hedef gösterdi." başlığını kullandı.

Onedio'nun haberine kendi takipçileri bile tepki gösterdi. Instagram sayfasındaki paylaşımda "Sadakatsiz" adlı dizinin ahlak dışı olduğuna dikkat çeken Onedio takipçileri, Yeni Akit'in dizi hakkındaki görüşünü destekleyerek Onedio'ya eleştiride bulundu.

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