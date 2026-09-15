Peynirin üzerine ekleyip tüketin... Kabızlık sorununu çözüyor: Zeytinyağının üzerine herkes bunu ekliyor...
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peyniri birkaç damla zeytinyağı üzerine gezdirin yalnızca lezzeti artırmıyor. Sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle de dikkat çeken zeytinyağı, özellikle kabızlık sorunu yaşayanların beslenmesinde öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli zeytinyağı tüketiminin bağırsak hareketlerini destekleyebileceğini ortaya koyuyor. İşte peynir ve zeytinyağı ikilisinin vücuda faydaları...