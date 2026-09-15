Peynirin üzerine ekleyip tüketin... Kabızlık sorununu çözüyor: Zeytinyağının üzerine herkes bunu ekliyor...

Sızma zeytinyağı tüketen gruptaki iyileşmenin rafine zeytinyağı tüketenlere göre daha belirgin olduğu bildirildi. Daha önce yapılan kontrollü bir araştırmada da zeytinyağı tüketiminin kabızlık belirtilerini azaltmaya yardımcı olabileceği görülmüştü. Zeytinyağını günlük beslenmeye eklemenin en pratik yollarından biri de kahvaltıda peynirin üzerine az miktarda gezdirmek. Özellikle kekik, çörek otu veya pul biberle birlikte tüketildiğinde hem lezzetli hem de pratik bir kahvaltı seçeneğine dönüşebiliyor. Ancak burada miktar önemli. Zeytinyağı sağlıklı yağ kaynaklarından biri olsa da yüksek kalorili bir besin olduğu için ölçülü tüketilmesi gerekiyor.