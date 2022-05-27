Ahlak dışı festivalin organizatörleri kaybetti! 'Eskişehir Fest' yapılmayacak..

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Eskişehir'de 12-13-14-15 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest, valiliğin toplantı, gösteri, şenlik ve yürüyüş gibi etkinlikleri 15 gün süre ile yasaklaması sebebi ile iptal olmuştu.

Biletleri henüz gerekli izinler alınmadan satılan festivalin organizatörleri, etkinliği 9-10-11-12 Haziran'a ertelediklerini duyurmuştu.

Yapmayacaklarını duyurdular!

Bugün organizasyon şirketi tarafından yapılan açıklamada ise festivalin yapılmayacağı duyuruldu.

"Sevgili Müzikseverler" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmî süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere Festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek dialog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.

Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.

Eskişehirliler iptalini istemişti!

Geçtiğimiz yıllardaki aynı organizasyonda, çadır kurulan alanda günlerce alkol alınıp, taşkınlık çıkartılması, alkolün de etkisi ile toplum huzurunu bozacak hemen her olayın yaşanması ve çevrenin kirletilmesi gibi sebeplerle Eskişehir halkı festivalin iptal edilmesini istemişti.