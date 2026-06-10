"Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi AKM’de açılacak

Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel olarak ele almayı amaçlayan, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenen sergiyle sürgün sürecine ilişkin tarihsel bilgilerin aktarılması ve uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

İstanbul'daki açılışın ardından projenin, yıl boyunca Ankara'da ve yurt dışında da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.

TREN VAGONLARI VE YAPAY ZEKÂ GÖRÜNTÜLERİYLE EMPATİ ALANI KURULACAK

Sergide, 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri, grafik panolar, metinler, arşiv fotoğrafları ve haritalar aracılığıyla kronolojik olarak sunulacak.

Ziyaretçileri o döneme tanıklık etmeye davet eden serginin bir bölümünde, 1940'lı yıllardaki mütevazı bir Ahıska evi, dönemin orijinal eşyalarıyla yeniden canlandırılacak.

Kurulan oda dekorunda Ahıska kilimleri, bebek beşikleri ve çeyiz sandığı gibi pek çok kültürel unsur bir arada görülebilecek.

Gerçek bir tren istasyonu atmosferiyle vagonlar şeklinde tasarlanan alanda ise sürgün rotaları ve sayısal veriler paylaşılacak.

Trende yaşanan trajediyi ziyaretçilere hissettirmek amacıyla yapay zekâ destekli görüntüler ve özel koku deneyimleri gibi duyusal unsurların da yer alacağı sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.