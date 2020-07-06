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İSLAM

Ahiret bayrağı

Haçlılara karşı zaferleri ve fetihleriyle meşhur Selahaddin-i Eyyubi, Son hastalığında kapısının önündeki devlet bayrağını kaldırtıp, onun yerine aynı direğe kefenini astırmış ve bu hazin işe memur ettiği bayraktar o ibretlik lafı etmiştir: “Sultan Selahaddin’in dünyadaki fetihlerinden ahirete götürebileceği şey işte bu kefenden ibarettir!”

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:31:00 -
Ahiret bayrağı

Haçlılara karşı zaferleri ve fetihleriyle meşhur (Selahaddin-i Eyyubi), Hristiyanların bile takdirleriyle, hayranlıklarıyla karşılandıktan sonra, 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da ölmüştür. Son hastalığında kapısının önündeki devlet bayrağını kaldırtıp, onun yerine aynı direğe kefenini astırmış ve bu hazin işe memur ettiği bayraktar, avazı çıktığı kadar durmadan bağırarak şu acı gerçeği ilan edip durmuştur: “Sultan Selahaddin’in dünyadaki fetihlerinden ahirete götürebileceği şey işte bu kefenden ibarettir!

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