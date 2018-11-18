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Ahır çöktü, hayvanlar telef oldu! Köy halkı seferber oldu

Afyonkarahisar’da aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırda bulunan hayvanları kurtarmak için köy halkı seferber olsa da, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

18 Kasım 2018 Pazar 18:11
Ahır çöktü, hayvanlar telef oldu! Köy halkı seferber oldu

Afyonkarahisar’da aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırdaki çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Seferber oldular

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde dün başlayan ve aralıksız devam eden karla karışık yağmur nedeniyle Mehmet Çınar’a ait ahır çöktü. Yağmur nedeniyle çöken ahırdaki çok sayıda koyunun telef olduğu öğrenilirken, köy halkı hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Köylülerin yardımıyla sağ kalan hayvanlar kurtarılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:11
  1. Afyonkarahisar
  2. Çalışlar köyü
  3. Mehmet Çınar
  4. yağış
  5. küçükbaş hayvan
  6. ahır

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