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Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" anıldı

Ahilik kültürünün tanıtımına katkı sunan, Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, vefatının 2. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:21:08 -
Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Ömrünü Ahilik kültürünün yaşatılmasına adayan, bu özelliğiyle kentte "Ahi Baba" olarak bilinen ve önceki yıl 91 yaşında vefat eden Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Törene katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Karagüllü sayesinde, Ahilik kutlamalarının ulusal düzeye taşındığını anımsattı.

Mustafa Karagüllü'nün Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerinin anlatılması için çok büyük emekler verdiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Ahi Baba Mustafa Karagüllü olmasaydı, son dönemde Ahilik felsefesinin anlaşılması, bilinirliği bugünkü noktada olmazdı. Biz de onu ölümünün ikinci yılında mezarı başında andık. Onun açtığı Ahilik tanıtımı konusunda bizler de elimizden geleni yapacağız. Biz de ondan aldığımız felsefeyi gelecek kuşaklara aktaracağız. Ruhu şad olsun." dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise "Ahiliği 81 ile benimseten, Türkiye genelindeki esnaf teşkilatlarının her zaman yönetiminde olan, fikir veren bir şahsiyetti. 55 yıl boyunca Kırşehir'de esnaf birlikleri ve kooperatiflerinde başkanlıklar yaptı. Esnaf ve sanatkarlarımız üzerinde emeği de çoktur. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Törene, oda başkanları, ozan ve şairler, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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