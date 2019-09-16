Ahilik Kültürü Haftası

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) BaşkanıTalat Dinçer, ahiliğin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı düzenleyen, topluma yolgösteren değerler manzumesi olduğunu belirterek, "Ahilik, ilimin imanlabeslenmesi, çalışma ile şekillenmesidir” dedi.

Dinçer, Mersin Valiliği himayesinde geleneksel olarak sürdürülen Ahilik KültürüHaftası kutlamalarının, bu yıl 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğinisöyledi. Temelleri 800 yıl öncesine dayanan ve esnaf teşkilatının tarihi ve kültürelmirasını oluşturan ’Ahilik Haftası’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Dinçer, "Türk- İslam medeniyetinin Anadolu’dan dünyaya yayılmasını sağlayan, aziz vatanımızın’Türkmen yurdu’ olmasında sanatı, ilmi ve eğitimi bir arada harmanlayan ahilik,imanın ilimle beslenmesi, çalışma ile şekillenmesidir” diye konuştu.

Açıklamasında ahiliğin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı düzenleyen, toplumayol gösteren değerler manzumesi olduğuna vurgu yapan Dinçer“ Bu anlamda birokul ve yaşam biçimi olan ahilik, cumhuriyetimizin 100 yıl dönümü olan 2023’ehazırlanırken sanat, ticaret ve iş hayatımıza rehber olacak, toplumsal birliğimizi,kardeşliğimizi pekiştirecek değerleri içerisinde barındırmaktadır. Ahilik, çalışmayıibadet sayan bir anlayışla sanat, ticaret ve iş hayatımızda kaliteli ve standartüretimin, müşteri memnuniyetinin, mesleki eğitimin önemini vurgularken, sosyalve kültürel hayatımızda cömertliği, dürüstlüğü, kardeşliği bizlere öğütlemektedir”ifadelerini kullandı.

“Ahilik bizler için sadece geçmişten gelen bir gurur kaynağı değil, aynı zamandabüyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan ülkemizin ilerleyişinde bir ışıkkaynağıdır” diye devam eden Dinçer, “Esnaf-sanatkar camiası olarak işletmemizle, çalışanımızla ve teşkilatımızla dünyadaki yeni süreçlere vegelişmelere ayak uydurmalıyız. Gelişim ve değişime ayak uydurmak içingöstereceğimiz çaba ve özveriye karşılık, devletimizden beklentimiz de daimayanımızda yer almasıdır” şeklinde konuştu.

Dinçer, bu yıl ki kutlamaların 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da UluCamii meydanında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Ahilik Kültür Haftası kutlama programı

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 18 Eylül Çarşamba günü tertip komitesive il genelinde kurulu mesleki oda başkanları ile yönetim kurulu üyeleri saat09.30’da Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına çelenk sunacak. Ardından AtatürkCaddesi üzerinden Ulu Camii meydanına kadar Ahilik Kortej yürüyüşü yapılacak.Buradaki kutlamalar Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye BaşkanıVahap Seçer ile Mersin milletvekilleri ve kent protokolünün katılımı ile saat10.00’da başlayacak. Halk oyunları gösterisinin ardından temsili şed kuşatmatöreni yapılacak. İlin ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı ödüllerinin verilmesi sonrasıgeleneksel ahilik pilavı ikramı ile tören sona erecek.

Ayrıca hafta dolayısıyla ESOB yönetimi tarafından 17 Eylül tarihinde Vali Aliİhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve Mersin GazetecilerCemiyeti’ne ziyaret programı düzenlenecek.