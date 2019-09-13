Ahilik Haftası programı son şeklini aldı

Kırşehir merkezli kutlananAhilik Haftası programı son şeklini aldı.

Ahilik Haftası Kutlama Programı, Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda son kez değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Ahi şehri Kırşehir’e yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kırşehir’in Ahilik Haftası Kutlamalarına hazır olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “16-22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 32. Ahilik Haftası etkinliklerini gözden geçirerek son değerlendirmelerimizi yaptık. Kırşehir’in en önemli etkinliklerinden biri olan Ahilik Haftası kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülerek gözden geçirilmesi ile sona erdi.