0553 313 94 23

Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Bayburt’ta Ahilik Haftası kutlamaları, Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediye Başkanlığı ziyaretiyle başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:57
Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Bayburt’ta Ahilik Haftası kutlamaları, Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediye Başkanlığı ziyaretiyle başladı.


Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulunan Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, Bayburt Terziler Berberler Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Seddar Saka, Bakkallar Ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Develi, Aydıntepe Esnaf Odası Başkanı Metin Albeni, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Vural Karakum, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Halil İbrahim Yöney, Esnaf Odaları Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Ayyıldız, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Şahin Polat, Yılın Ahisi Zakir Topyay, İlin Kalfası Asiye Özbek, İlin Çırağı İlma Pamuk’tan oluşan heyet, etkinlikler hakkında bilgi verdiler.



Saray Bahçesi etkinliklere ev sahipliği edecek


Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftası kapsamında 18 Eylül Çarşamba günü Saray Bahçesi’nde halk oyunları gösterileri yapılarak vatandaşlara ahilik pilavı ikram edilecek. Yine burada düzenlenecek ödül töreniyle yılın ahisine kaftan giydirilerek yılın ahisi, kalfası ve çırağına çeşitli hediyeler verilecek.



Ahilik nedir?


Ahilik, Ahi Evran Hazretleri tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Horasan Kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini ve gelişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir kuruluştur. Ahiliğin kendi kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel özelliklerin birleştiği bir düzendir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:57
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava durumu
    1. Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava..
    2. Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    3. Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı?..
    4. Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası
    5. Sudan ile Eritre ilişkileri..
    6. Fırında balık nasıl yapılır? Fırında..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Hikmet Karaman: “Bir an önce ligin alt..
    9. Sürekli öğretmen değişince, velilerden..
    10. TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih..
    11. Süt üreticileri maliyetten şikayetçi
    12. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması
    13. Karaman’da kamyonun çarptığı yaşlı..
    14. Bakan Selçuk Van’da
    15. Rusya’da ‘Orta Asya’nın güvenliği’..
    16. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    17. Aramco saldırısının İran..
    18. Futbol: Süper Lig
    19. Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye..
    20. Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
    21. HDP'li başkan tutuklandı
    22. Sivasspor - Trabzonspor maçının..
    23. Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke..
    24. Balıkesir’in meşhur höşmerim tatlısı..
    25. Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1-..
    26. Liderler, Suriye ihtilafına askeri..
    27. Liderler, ABD'nin işgal altındaki..
    28. Suriye'de terörle mücadele kisvesi..
    29. Liderler tarafından Suriye'nin..
    30. Ahilik Haftası kutlamaları başladı
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!