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Ahiler 800 yıllık geleneği canlı tutuyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Ahilik Haftası etkinlikleri, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü ve Ahi Evran’ın kabrinde okunan dua ile başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
Ahiler 800 yıllık geleneği canlı tutuyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Ahilik Haftası etkinlikleri, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü ve Ahi Evran’ın kabrinde okunan dua ile başladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK şiddete Ahiliğin hoşgörü modeli ile çözüm sunacak” dedi.


Ahilik Haftası kutlamalarında düzenlenen kortej yürüyüşüne TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Milletvekilleri Metin İlhan, Mustafa Kendirli, Hacı Turan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve yönetimi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Askerlik Şubesi kavşağından başlayan yürüyüş, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde sona erdi. Ahilik geleneklerini simgeleyen esnaf kuruluşları temsilcilerinin kıyafetlerinin yer aldığı kortej yürüyüşünde 800 yıl öncesi canlandırıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki fotoğraf sergisinin açılışının ardından Ahilik Haftası açılış programı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın konuşması ile başladı. Ahiliğin Türk-Müslüman değerlerinin Anadolu’da mayalanmasıyla ortaya çıkan benzersiz bir medeniyetin özü olduğunu söyleyen Erkan, “Kendimizi tanımak, dünya üzerindeki yerimizin, kimliğimizin mahiyetini doğru değerlendirmek için medeniyetimizin mimarisini doğru bir şekilde tanımamız gerekiyor” dedi.



"Ahilik eli açıklık ve dürüstlüktür"


Ahiliğin kelime anlamı olarak eli açıklık ve dürüstlük manalarına geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise, “Anadolu’nun o zamanki koşullarında toplumsal düzenin bozulmasına karşı çıkan Ahi Evranı Veli, çıktığı ilkelerle büyük bir dayanışma ruhu ile toplumsal birliktelik ve adaletin gelişmesi ve kalıcı kılınması için büyük bir mücadele vermiştir. Özüne insanlığı, iyiye ve güzele ulaşmasını temel alan Ahilik; haram yeme, doğru ve dürüst ol dayanıklı ol kimseyi kandırma yanlış ölçme eksik tartma dünya malına tamah etme kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini hiddetli iken de yumuşak davranmasını bil gibi öğütler insanlığa yön gösterici durumdadır” diye konuştu.



"Kadına yönelik şiddet ve öfke kontrolü çalışmalarında TESK, Ahilik modelini kullanıyor"


Şiddet ve öfke kontrolü çalışmalarında TESK’in Ahiliğin hoşgörü modelini kullandığını ve Türkiye’de bunun örnek olması gerektiğini anlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Kasım ayına kadar öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet çalışmamızın temelinde Ahiliğin hoşgörü modeli önemli bir dayanak olacak. 81 ilde Ahiliğin de ana temeli bunu oluşturmak olacak. Ahi demek iki kavga edeni alıp barıştıran ve sevgiye davet eden demek. Yeni hedeflere birlikte yürüyebilenler, Ahilik lafta söylenen süslü sözlerde değil, özünde Ahiliğin temel ilkesi kin ve nefreti bir kenara bırakarak şiddetten uzaklaşan toplumsal barışın sağlandığı günlerdir” ifadelerini kullandı.


Kırşehir Milletvekilleri Metin İlhan ve Mustafa Kendirli Ahiliğin tarihsel süreçlerini anlatırken, Vali İbrahim Akın da Ahiliğin özüne insanı aldığını ve teşkilatlanmanın eşinin olmadığını anlattı. Açılış programı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
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