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Ahi Esnafı, davullu zurnalı kutlamalara davet edildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Pazartesi günü başlayacak Ahilik Haftası öncesinde Esnaf Odaları Birliği, vatandaşları davul ve zurnayla kutlamalara davet etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
Ahi Esnafı, davullu zurnalı kutlamalara davet edildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Pazartesi günü başlayacak Ahilik Haftası öncesinde Esnaf Odaları Birliği, vatandaşları davul ve zurnayla kutlamalara davet etti.


Esnaf Odaları Birliği önüne esnaf temsilcilerini simgeleyen kaftanları ve cübbeleri giyerek çıkan birlik temsilcileri, esnafı ziyaret ederek kutlama davetinde bulunup Türk Bayrağı ve ahi helvası ikram etti. Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahiliğin Kırşehir’de yaşayan herkesin meselesi olduğunu söyledi. Öztürk, "Esnaflarımızı Ahilik Bayramı Kutlamalarına davet ediyoruz. Türkiye genelinde Pazartesi gününden itibaren Ahilik kutlanacak. Ahiliğin başkenti Kırşehir olduğu için etkinliklerin de merkezi şehrimiz olacak. Esnaflarımız şehir dışından gelen misafirlere yeni ürünlerinde yüz 10 ve 20 oranında indirim yapsın. Ahiliğin bayram olduğunu herkes duysun ve bilsin” dedi.


Esnafın zor durumlarda yaşadığını anlatan Öztürk, "Esnaf tabi zor durumlar yaşıyor. Üzüntülü günlerimiz oluyor ama Ahilik’te sevinçli günümüz. Herkesin bu nedenle birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım, esnafımız bayramına sahip çıkmalı bu benim meselem değil, belediyenin, vali’nin diğerinin de meselesi değil. Ahilik, Kırşehir halkının meselesi, daha duyarlı olarak herkes bir hafta boyunca dolu dolu geçecek bu bayrama sahip çıkmalı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
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