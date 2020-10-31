  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık AHEF’ten sağlık çalışanlarının izin sistemine düzenleme çağrısı
Sağlık

AHEF’ten sağlık çalışanlarının izin sistemine düzenleme çağrısı

Koronavirüs salgınının artarak devam etmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin senelik izinlerini ikinci bir emre kadar durdurmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), sözleşmesi yenilenecek olan Aile Hekimlerinin mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:27:00 -
AHEF’ten sağlık çalışanlarının izin sistemine düzenleme çağrısı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Sağlık Bakanlığı artarak devam eden pandemi döneminde kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi için sağlık personelinin yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar durdurmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün E.2669 sayılı yazısında yıllık izinlerin, idarenin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izleyen iki mali yıl izninin bir arada verilebileceği belirtildikten sonra sözleşmenin bitim tarihinden önce kullanılmayan izin haklarının bir sonraki sözleşme dönemine aktarılmayacağı ve bu durumda izin hakkının düşeceği kurala bağlanmıştır. Ancak, hizmet gerekleri gözetilerek yapılacak planlamanın doğuracağı bu tür kısıtlamaların, hukuka aykırı olmaması ve ilgililerin mağduriyetine sebebiyet vermemesi gerekir” dedi.

Düzenleme yapılabilir

Mağduriyetlerin küçük bir düzenlemeyle önlenebileceğini belirten Dr. Sezen, “Mağduriyet yaratılmaması adına pandemi döneminde izin kullanılmasına müsaade edilmeyen aile hekimliği çalışanlarının izin kullanımının askıya alınması nedeniyle, bu yıl sonunda sözleşmesi yenilecek olup izin hakkından mahrum kalacak çalışanların yıllık izinlerinin yeni sözleşme dönemine aktarılmasını, aktarılmayacaksa hakkaniyet gereği izne denk gelen ücretin çalışanlara verilmesini talep ediyoruz” ifadeleriyle sağlık çalışanlarının mağduriyetlerin giderilebileceğini aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şar..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay