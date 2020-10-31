AHEF’ten sağlık çalışanlarının izin sistemine düzenleme çağrısı

Göksel Çağlav Ankara

Sağlık Bakanlığı artarak devam eden pandemi döneminde kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi için sağlık personelinin yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar durdurmuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün E.2669 sayılı yazısında yıllık izinlerin, idarenin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izleyen iki mali yıl izninin bir arada verilebileceği belirtildikten sonra sözleşmenin bitim tarihinden önce kullanılmayan izin haklarının bir sonraki sözleşme dönemine aktarılmayacağı ve bu durumda izin hakkının düşeceği kurala bağlanmıştır. Ancak, hizmet gerekleri gözetilerek yapılacak planlamanın doğuracağı bu tür kısıtlamaların, hukuka aykırı olmaması ve ilgililerin mağduriyetine sebebiyet vermemesi gerekir” dedi.

Düzenleme yapılabilir

Mağduriyetlerin küçük bir düzenlemeyle önlenebileceğini belirten Dr. Sezen, “Mağduriyet yaratılmaması adına pandemi döneminde izin kullanılmasına müsaade edilmeyen aile hekimliği çalışanlarının izin kullanımının askıya alınması nedeniyle, bu yıl sonunda sözleşmesi yenilecek olup izin hakkından mahrum kalacak çalışanların yıllık izinlerinin yeni sözleşme dönemine aktarılmasını, aktarılmayacaksa hakkaniyet gereği izne denk gelen ücretin çalışanlara verilmesini talep ediyoruz” ifadeleriyle sağlık çalışanlarının mağduriyetlerin giderilebileceğini aktardı.