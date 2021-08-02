AHBVÜ öğretim üyesi alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde 33 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvurular, 02.08.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacak.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
• Özgeçmiş,
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi [yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi (Onaylı)],
• Yabancı dil belgesi,
• Yayın listesi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Kimlik fotokopisi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)
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