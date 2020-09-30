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Aktüel Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine destek
Aktüel

Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine destek

Haluk Levent, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde başlatılan "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine 15 adet su kuyusu bağışında bulunarak destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:55:10 -
Ahbap Başkanı Haluk Levent'ten "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine destek

İSTANBUL (AA) - Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, 15 adet su kuyusuyla "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine destek sağladı.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan açıklama göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde başlatılan ve kendisinin de 11 kuyu bağışlayarak başlattığı, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine her kesimden destek yağıyor.

Ahbap Derneğinin Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent de terörle mücadele ederken hayatlarını kaybeden kahramanları unutmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

Levent, vefa kampanyasına Afrika ülkeleri Kamerun, Benin ve Togo'da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışlayarak destek oldu.

İstanbul Levent'te bulunan Ahbap Genel Merkezi'nde Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın'ın ziyaret ettiği sanatçı Haluk Levent, proje hakkında bilgi aldıktan sonra 15 adet su kuyusu bağışında bulunarak şehitlere olan duyarlılığını ve vefasını göstermiş oldu.

Başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan güvenli ve temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor.

Yetersiz beslenmeye kirli ve kötü şartlarda edinilen suların da tüketilmesi eklenince başta çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce insan susuzluk ve kirli sulardan ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

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