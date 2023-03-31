Ahat Andican'ın korkusu Akit

Aile yapısının korunması için gür sesle yayınlar yapan Akit, İYİ Parti'li Ahat Andican'ı rahatsız etti.

LGBT'yi aklama çabası

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Andican, LGBT'nin adını anmadan Aile yapısını yıkan kusurlu kanunları savundu.

Andican'ın açıklaması şöyle:

Yeniden Refah Partisi yapılan anlaşma kapsamında bu protokole bakarsak bu partinin kafasında, kadınlara tanınan hakların geri alınması, manevi değerlerimize yönelik sapkınlıkların önlenmesi, yani 6284 nolu yasada sapkınlıkların olduğu düşünülüyor. Bunu protokolde AK Parti de imzalayarak aynı fikirde olduğunu belirtiyor. 6284 nolu yasa olduğu için boşanmalar arttı diyor Erbakan, bunlar çok fazla nedene bağlıdır. Yine kadın cinayetleri arttı diyor. Kadına şiddeti cinayet üzerinden değerlendirdikleri için o cinayetlerin binlerce katı şiddet var. Geçen haftalarda burada bu konuyu konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız gün Akit Gazetesi, "Şimdi sıra 6284 nolu yasada" diye başlık atmıştı. Bu mesele sadece Yeniden Refah'la gündeme gelmedi. Aşırı radikal unsurların kadına yönelik tavrından dolayı destek için bunun buraya geleceğini biliyorduk.