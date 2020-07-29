  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Ahadudu nelere iyi geliyor? Ahadudunun inanılmaz faydaları

Frambuaz olarak da adlandırılan ahadudu, çok güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. Peki ahadudu nelere iyi geliyor? İşte ahadudunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-07-29 01:56:00 -
Ahadudu nelere iyi geliyor? Ahadudunun inanılmaz faydaları

Halk arasında 'frambuaz' olarak da adlandırılan ahadudu, çok güçlü bir antioksidan olmasıyla sağlığa birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, özellikle ruhsal hastalıklara karşı ahadudunun tüketilmesini tavsiye ediyor. Ahadudu, içeriğinde bol miktarda protein, karbonhidrat, selülöz, eterik yağ, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, mangan, A vitamini, C vitamini ve P vitamini içeriyor.

Peki ahadudu nelere iyi geliyor? İşte ahadudunun inanılmaz faydaları...

- Düzenli tüketildiğinde cildin ve vücut organlarının ihtiyacı olan kolajeni karşılar. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir, vücut fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasını destekler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, bakteri ve virüsleri vücuttan atar. Vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte vücuttaki serbest radikalleri temizlemede oldukça etkilidir.

- Bağırsak florasını düzenler, sindirim problemlerinin yaşanma riskini azaltır.

- Metabolizmanın daha sağlıklı işlemesini sağlar.

- Sinir hücrelerini sakinleştirir. Hafızayı güçlendirir.

- Konsantre gücünü arttırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı