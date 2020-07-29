Ahadudu nelere iyi geliyor? Ahadudunun inanılmaz faydaları

Halk arasında 'frambuaz' olarak da adlandırılan ahadudu, çok güçlü bir antioksidan olmasıyla sağlığa birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, özellikle ruhsal hastalıklara karşı ahadudunun tüketilmesini tavsiye ediyor. Ahadudu, içeriğinde bol miktarda protein, karbonhidrat, selülöz, eterik yağ, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, mangan, A vitamini, C vitamini ve P vitamini içeriyor.

Peki ahadudu nelere iyi geliyor? İşte ahadudunun inanılmaz faydaları...

- Düzenli tüketildiğinde cildin ve vücut organlarının ihtiyacı olan kolajeni karşılar. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir, vücut fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasını destekler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, bakteri ve virüsleri vücuttan atar. Vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte vücuttaki serbest radikalleri temizlemede oldukça etkilidir.

- Bağırsak florasını düzenler, sindirim problemlerinin yaşanma riskini azaltır.

- Metabolizmanın daha sağlıklı işlemesini sağlar.

- Sinir hücrelerini sakinleştirir. Hafızayı güçlendirir.

- Konsantre gücünü arttırır.