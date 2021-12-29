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Gündem Ah Milli Gazete ah! Bak sen şu siyonist basının yaptığına
Gündem

Ah Milli Gazete ah! Bak sen şu siyonist basının yaptığına

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşmesini "Siyonist basından Erdoğan'a takdir" başlığıyla duyurmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:06:00 -
Ah Milli Gazete ah! Bak sen şu siyonist basının yaptığına

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bak sen şu Siyonist basının yaptığına!" başlıklı bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşmesini "Siyonist basından Erdoğan'a takdir" başlığıyla duyurmasını eleştirdi. Karahasanoğlu, Milli Gazete'nin Türkiye'de Müslümanları hedef alan yayın organlarına karşı neden böyle bir tutum sergilenmediğini sordu.

İşte o yazı;

Milli Gazete birinci sayfasına yerleştirmiş; “Siyonist basından Erdoğan’a takdir” başlığını..

Oysa uzun zamandır, Milli Gazete’de, medya organlarına yönelik bir eleştiri görmüyorduk..

Dindar insanların yönetiminde olduğu vakıflara salya sümük saldıran ateistler mi dersiniz..

Dindar siyasetçilere iftira atan laikçi gazeteciler mi dersiniz..

Milli Gazete’nin sürekli haberlerini yaptığı Anadolu Gençlik Derneği’ni, topluma zararlı bir kurum gibi gösteren sosyalist ahlaksızlar mı dersiniz..

Envayi çeşit rezillerin olduğu medyada, hemen her gün dini kurumlar, dindar insanlar, dini hayır kurumları hedef tahtasına konuluyor..

Ama Milli Gazete, eski yıllarda sürekli tekrarladığı “Siyonist basın” ifadesini pek kullanmıyordu..

Namaz kılan çocuklara “Gerici” denilmesini geçtik..

Tesettürlü hanımlara, saygısızca yapılan isnatları geçtik..

Enver Aysever’in üç gün önce mahkum olmasına sebep olan, “cübbeli ve sakallı bir kişinin beyninin kirli olduğu, dezenfektan sıkılarak temizlenmesi gerektiği” mesajı veren, dindar herkese yönelik yapılan hakareti geçtik..

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Yorumlar

Osman çakıcı

Ne millisi gayri milli olmuş sün dedelerimizi annelerimizi asanlar la beraber olmuşlar.chppkk hepsi beraberler
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söz

akp nin ve hazretin israil ve yahudi sevgisini kadim dostluğunu niye gizlemeğe çalışıyorsun akit gazetesi cümle alem bunu biliyor
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