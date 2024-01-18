Ah dalgın baba ah! İnsan öz kızını böyle unutur mu?

Bir baba, kızını omuzlarına oturttuğu sırada anlık bir dalgınlık yaşayarak onu kaybettiğini düşündü. Baba, eliyle gezdirdiği bebek bisikletini boş gördüğünde panikledi, bu kısa süreli telaş anları ise sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, babanın kızını omzunda olduğunu fark ettiği anlardaki sevinci ise izleyenleri gülümsetti. Olay, kullanıcılar arasında viral olurken, birçok kişi babanın duygusal anlarını paylaşarak olaya olumlu tepkiler verdi. Babanın kızını kaybetme endişesiyle yaşadığı panik anları, sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edildi.

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