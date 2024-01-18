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Sosyal Medya Ah dalgın baba ah! İnsan öz kızını böyle unutur mu?
Sosyal Medya

Ah dalgın baba ah! İnsan öz kızını böyle unutur mu?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 13:35:00 -

Telefona dalıp kızını kaybettiğini düşündü: Babanın panik anları viral oldu Babanın yaşadığı dalgınlıkla panik anları güvenlik kamerasına yaşadı. Babanın kısa süreli yaşadığı tedirgin anları ise sosyal medyada viral oldu.

Bir baba, kızını omuzlarına oturttuğu sırada anlık bir dalgınlık yaşayarak onu kaybettiğini düşündü. Baba, eliyle gezdirdiği bebek bisikletini boş gördüğünde panikledi, bu kısa süreli telaş anları ise sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, babanın kızını omzunda olduğunu fark ettiği anlardaki sevinci ise izleyenleri gülümsetti. Olay, kullanıcılar arasında viral olurken, birçok kişi babanın duygusal anlarını paylaşarak olaya olumlu tepkiler verdi. Babanın kızını kaybetme endişesiyle yaşadığı panik anları, sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edildi.

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