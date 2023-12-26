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Sağlık Ağzınızın tadı bozulmasın! Bu çikolataları sakın almayın
Sağlık

Ağzınızın tadı bozulmasın! Bu çikolataları sakın almayın

Yeniakit Publisher
2023-12-26 12:35:00 - 2023-12-26 12:35:52
Ağzınızın tadı bozulmasın! Bu çikolataları sakın almayın

Süslü paketlerde raflarda yerini alan, çikolata adı altında piyasaya sürülen ürünlere dikkat edilmeli. İşte uzmanından çikolata seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

Yeni bir yıl için geri sayım başladı. Çarşıdaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni yıl sofralarının olmazsa olmazı olan çikolatalar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Süslü paketlerde raflarda yerini alan, çikolata adı altında piyasaya sürülen ürünlere dikkat edilmeli.

Piyasada sahte ve kalitesiz ürünlerin varlığından bahseden Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, “ Alışveriş eyleminin had safhada olduğu bu dönemde elbette ki bundan faydalanmak isteyen markalar olacaktır. Ancak bu markaların tüketicisini mağdur ettiği faaliyetlerin kendi geleceklerini güvenle inşa etmede pek çok problemle karşılaşacağı çok bariz.” diye konuştu.

Güvenilir kaynaklara yönelin

Yıldız,, “Sahte ürünlerle mücadelede tüketicilere verebileceğimiz tavsiye; güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları. Kaliteyi ve güvenilirliği ön planda tutarak, en iyi çikolata deneyimini yeni yıl heyecanını yaşarken de sürdürmek istiyoruz” dedi.

Alırken bunlara dikkat edin

Tüm alışverişlerimizde yapmamız gerektiği gibi çikolatamızı alırken de içerik etiketlerini okumamıza dikkat çeken  Yıldız, “Çikolata taklitlerini anlamak, birkaç belirgin özellik üzerinden yapılan gözlemlere dayanır. İlk olarak, üretici bilgisi oldukça önemlidir; güvenilir çikolata markaları genellikle şeffaf olup ürünlerinin arkasında açıkça kim olduklarına dair bilgi sunarlar.

İkinci olarak, içerik listesi incelenmelidir; kaliteli çikolatalar genellikle basit ve doğal içeriklere sahipken, taklitler daha fazla katkı maddesi içerebilir, buna dikkat etmek gerek. Üçüncü olarak, fiyat önemlidir; gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreçleri gerektirir, bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir. Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmak da taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Bu unsurları göz önünde bulundurarak, çikolata taklitlerini gerçek ve kaliteli çikolatalardan ayırt etmek mümkündür” diye konuştu.
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