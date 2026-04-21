Ağzındaki çubukla bilgisayar kullanan omurilik felçli yazılımcı, engellilere dijital dünyayı öğretiyor

Geçirdiği trafik kazasının ardından ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale gelen ve ağzındaki çubukla bilgisayar kullanarak yazılım geliştiren Günal Şen, kurduğu platform aracılığıyla engelli bireylere İngilizce ve Türkçe dillerinde "dijital dünya" eğitimleri veriyor.

Bulgaristan göçmeni 38 yaşındaki Şen, çocukluk yıllarında maddi zorluklara rağmen pozitif kişiliğiyle her zaman çevresinin neşe kaynağı oldu.

Şen’in hayatı, üniversite öğrenimi için gittiği Kütahya’da 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdikten sonra köklü biçimde değişti.

Elleri ve ayakları dahil vücudunun büyük bölümünü kullanamaz hale gelen Şen, yaşamını baştan kurmak zorunda kaldı, ağır fiziksel kısıtlılıklara rağmen pes etmeyerek teknolojiyle yeniden hayata tutundu.

O zorlu günleri “diri diri mezara girdim” sözleriyle anlatan Şen, dayısının önerisiyle ağzında çubukla klavye kullanmayı öğrendi ve dijital dünyanın kapılarını araladı.

Şen, bir yandan tasarladığı web sayfaları ve yazılımlarla kendi gelirini elde ederken, diğer yandan kendisi gibi engelli onlarca kişiye yönelik çevrim içi eğitimler düzenleyerek onların da dijital dünyada yer edinmelerine katkı sağladı.

Sosyal medyada “stickman” (çubuk adam) olarak tanınan Şen, insan beynine yerleştirilen mikroçiplerle beyin ile bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kurmayı hedefleyen "Neuralink teknolojisi" için gönüllü aday olmak istiyor.

Yazılımcı ve bilişim uzmanı Şen, yaşamını ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

- Engelliler için "Stickdao" platformunu kurdu

Şen, Bulgaristan doğumlu olduğunu, ailesinin 1990’da Türkiye'ye göçtüğünü söyledi.

Maddi olarak zorlu yıllardan geçtiklerini anlatan Şen, gençlik yıllarını, "Geçim sıkıntısı olsa da mutluyduk. Hiperaktif bir yapım vardı. Bir durduğum yerde durmuyordum. İlgi odağı olmayı çok seviyordum. Dans etmeyi seviyordum. Hareketli harika dönemlerdi." sözleriyle özetledi.

Üniversite için gittiği Kütahya'da kaza geçirdiğini anlatan Şen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde orada bir trafik kazası geçirdim ve omurgam 'çıt' etti. Çıt ettikten sonra vücudumun neredeyse tamamı hareket etmez hale geldi. 19 yaşında ellerim ve ayaklarım dahil vücudumun büyük bir bölümünü kullanamaz hale geldim. Belki doğuştan engelli olsaydım özgürlüğümün kıymetini bilemeyecektim. Zor günlerdi ama hayata tutunmayı tercih ettim. Bir gün önce hiçbir şeyiniz yok. Bir gün sonra hiçbir yerini oynatamıyorsun. İstediğin hiçbir şeyi yapamıyorsun. Sanki diri diri mezara koymuşlar." diye konuştu.

Kazayı dün gibi hatırladığını belirten Şen, kazanın etkilerini, "Sürekli bilincim yerindeydi, hiçbir şekilde bilinç kaybı yaşamadım. Bunun sonucunda 19 yıldır bunun acısını çekiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Travma sonrası stres bozukluğu var." sözleriyle anlattı.

Kazanın ardından vücudunun büyük bölümünün hareketsiz kaldığını belirten Şen, "Ellerim ve ayaklarım hiç oynamıyor. Sadece kolumu birazcık hareket ettirebiliyorum. Tüm ihtiyaçlarımı, özel ihtiyaçlarımı annem karşılıyor, suyumu o içiriyor, yemeğimi o yediriyor." ifadelerini kullandı.

Şen, bu süreçte dayısının motivasyonuyla dijital dünya ile tanıştığını belirterek şöyle devam etti:

"Dayım benim için çok emek verdi. Bir gün iki kalemi bantladı. 'Al bunu ağzına' dedi. Mouse’u da iki kolumun arasına aldım. Bu şekilde bilgisayar kullanmaya başladım, ardından da yazılım işini öğrendim. Çevremdeki insanlara web site tasarımı diye başladım. Bir kişiye yaptım, sonra birkaç kişiye daha yaptım. Bir şekilde yayılmaya başladı. Ben ilk paramı kazandığımda engelliydim ama özgür olduğumu hissettim."

Şen, kendi yaşadığı zorlukları başkalarının yaşamaması için 2016'da bir dernek kurduklarını, daha sonra ise engelliler için "Stickdao" adında özel bir platform oluşturduğunu anlattı.

Engelli bireylerin kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerini istediğini söyleyen Şen, "Amacım engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri, kendi paralarını kazanabilmeleri ve finansal özgürlüklerini elde edebilmeleri. İnternet üzerinden nasıl para kazanılır, bunları öğretiyorum. Hiçbir şey bilmeden, yazılım bilmeden yapay zekayla kod yazdırabiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı, istediğiniz web sitesini, istediğiniz araştırmayı aklınıza gelecek her şeyi bir bota yaptırabiliyorsunuz, yapay zekayla." dedi.

- Hayali Neuralink'e katılan ilk Türk olmak

Şen, en büyük hayalinin ise beyin çipi takılan hastalar arasında yer almak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"2016'da Neuralink ile tanıştım. Elon Musk’ın üzerine çalıştığı bir proje. Geleceğin teknolojisi olduğuna inandım ve ilk başından beri hep bu teknolojiyi kendi bünyemde denetmek istedim aslında. Hasta başvuruları açıldı, ben de başvurumu yaptım. Şu an dünya genelinde 21 hastaya çip teknolojisi yapıldı. Beynine çip takılıyor. İnşallah ben de Türkiye’den ilk Neuralink hastası olurum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda yardım beklediğini dile getiren Şen, "Lütfen sesimi duyun. Yaşlandım. Ailem de yaşlandı. Kendimi idame ettirebilecek bir duruma gelmem gerekiyor. Bunun için de Neuralink’e başvuru sürecimde yardımcı olun." dedi.