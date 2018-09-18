Ağzımızın tadını kaçırdılar

Buğra Kardan Dövizdeki rekor artışları öne süren fırsatçı pastaneler ve tatlıcılar zam yarışına girdi. Şerbetli ve sütlü tatlılardan dondurmaya, pastaya kadar pek çok ürünün bedelini yüzde 15-20 arttıran bu işletmeler eleştiri oklarının hedefinde. Şu aşamada dondurmanın kilogramının 60 liradan, topunun 6 liradan; pastanın bütününün 100 liradan, diliminin 18 liradan satışa sunulmasına anlam verilemiyor. Sütlü tatlılardan tavukgöğsü ile kazandibinin porsiyonunun 15 liradan; şerbetli tatlılardan fıstıklı baklavanın 10 liradan, şöbiyetin 11 liradan, burma kadayıfın 11 liradan fiyatlanması da tepki uyandırıyor.

HİLECİLERE DİKKAT

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kur dalgalanmalarının ardından pek çok ürünün bedelinin tavana vurduğuna işaret etti. Ağaoğlu, “Ne yazık ki bu sıkıntılı dönemde devreye giren hileci firmalar da yüzde 100’e varan zamlarla bütçeleri sarstı” dedi. Dondurma ile şerbetli tatlı türlerinin pahalıdan satılmasının etik olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, “Ülkemizde üretilen bu ürünlerin faturaları şişirmesi anlaşılır değil. Soruna derhal müdahale edilmelidir. Önlemler alınmalı, denetimler artmalıdır” çağrısı yaptı.

KALİTEYE DE ÖNEM VERİLSİN

Fiyatlar gibi kaliteye de önem verilmesini talep eden Ağaoğlu, şu uyarılarda bulundu: “Bize dondurma değil, kimyasallar satılıyor. Hakiki dondurma salep, süt ve meyveden yapılır. Onun için renklendiriciler ve tatlandırıcılar ile yapılan ve dondurma diye bize yutturulan ürünlerden kaçınmalıyız. Anneannelerimiz ve dedelerimiz gibi tedbirli olmalı, dondurmamızı, tatlımızı evlerimizde üretmeliyiz. Bu, kuşkusuz ekonomimize ve bütçemize katkı yapacak, yararlı besinler almamıza imkân tanıyacaktır.’

ZAM YAPMADIK

Şu aşamada gıda devleri ise doların rafları vurmaması için yoğun bir mücadele veriyor. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, şirket olarak fiyat artışına gitmediklerini belirterek, “Kur ataklarının ardından hammadde ve un giderlerimizde yukarı yönlü oynamalar oldu. Ama biz bu oynamaları sübvanse ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Doları gerekçe gösterip tatlıları zamlı satan işletmelere karşı denetimlerin arttığına dikkat çeken Göksu, “Zaten yanlış yapan, tüketiciyi aldatan firmalar rekabetin yoğun olduğu bu ortamda tutunamazlar” diye konuştu.