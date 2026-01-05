  • İSTANBUL
Aktüel Ağzı bozuk Din Kültürü Öğretmeni tepki çekiyor
Ağzı bozuk Din Kültürü Öğretmeni tepki çekiyor

Milli eğitimde şuurlu nesiller yetişmesini amaçlayan önemli reformlar yapılırken bazı öğretmenler yüz kızartıyor.

HABER MERKEZİ

İstanbul Arnavutköy Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olan H. A.’nın devlet büyüklerine hakaret ettiği ahlaki değerlerle bağdaşmayacak ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Öğretmen H. A.’nın sosyal medya paylaşımlarında “bunak karı”, “pis kukla”, “zımbırtı, paçoz, yobaz, güruh”, “AKP yada HDP gibi zımbırtı…” ve “keşke meteor düşse” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Tesettürü yaşayan kadınlara “mal gibi yaşamak” şeklinde küstahça ve terbiyesizce hakaret içeren ifadeler kullanan öğretmenin, Anadolu halkına ise “çomar” nitelemesinde bulunduğu öğrenildi.

