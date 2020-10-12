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Ekonomi Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi
Ekonomi

Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Ağustos 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:11:00 -
Ağutosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi

Buna göre, ağustosta 911 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 334 milyon 116 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 167 milyon 786 bin 510 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 335 olarak gerçekleşti.

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