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Yerel Ağustos'ta dolu şaşkınlığı
Yerel

Ağustos'ta dolu şaşkınlığı

Eskişehir’de etkili olan ve yaklaşık ceviz büyüklüğüne ulaşan kısa süreli dolu yağışı şaşkınlıkla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 15:38:00 -
Ağustos'ta dolu şaşkınlığı

Dolu yağışının etkili olduğu yerlerden olan Eskişehir’in İnönü ilçesi, Erenköy mahallesinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Çevreyi kısa sürede beyaza bürüyen dolu yağışının ardından yağmur etkili oldu.

Hasadı yapılmış ekinler dolu yağışından zarar görmedi.

Öte yandan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları hava sıcaklığının etkisiyle kısa sürede eridi.

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