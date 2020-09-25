Ağustosta Avro Bölgesi'nde şirket kredileri artmaya devam etti

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ağustos ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre ağustos ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 büyüdü. Söz konusu krediler haziran ve temmuz aylarında ise yine yüzde 7,1 artmıştı.

Ağustosta finans dışı kredilerin Kovid-19 salgınında dört aydır art arda artış göstermesi dikkati çekti.

Hane halkına verilen krediler de 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi.

Ağustosta geniş para arzı M3 ise yüzde 9,5 büyüyerek, temmuzdaki yüzde 10,1'lik artışın altında kaldı.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için getirilen ekonomik kısıtlamalar nedeniyle birçok firmanın ödeme yükümlülüklerinde gecikme yaşamamak için önlem olarak kredi kullandığı belirtiliyor.

Öte yandan, ECB de ekonomiyi desteklemek için büyük varlık alım programları açıklayarak, ekonomide kredi akışının salgın krizi sırasında durmamasını sağladı.