Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu
Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti- Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,82 ile sivri biber geldi03 Eylül 2019 Salı 10:19
ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.
Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı.
- En çok sivri biber ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Enyüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişimoranı
|Salatalık
|23,35
|Sigaralar
|20,44
|Özelüniversite ücreti
|16,39
|Doğal gaz
|14,64
|Domates
|12,73
|Sarımsak
|10,95
|Yurt içibir hafta ve daha fazla süreli turlar
|6,05
|Yumurta
|5,74
|Limon
|4,92
|Kabak
|4,86
|Mücevher(altın)
|4,82
|Yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|4,01
|Çay
|3,85
|Elma
|3,66
|Tuz
|3,59
|Okulçantası
|3,43
|Yurtücretleri
|3,01
|Antepfıstığı
|2,40
|Sporayakkabısı (erkek için)
|2,32
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|2,27
Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En azartan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişimoranı
|Gömlek(erkek için)
|-1,95
|Ayakkabı(kadın için)
|-2,67
|Gömlek(çocuk için)
|-2,80
|Elbise(çocuk için)
|-2,98
|Mazot
|-3,14
|Umreyegidiş ücreti
|-3,15
|Tişört(erkek için)
|-3,56
|Otomobil(benzinli)
|-3,97
|Benzin
|-4,24
|Tişört(çocuk için)
|-5,29
|LPGdolum ücreti
|-6,06
|Tazefasulye
|-7,50
|Karpuz
|-9,22
|Üzüm
|-10,95
|Patates
|-12,74
|Armut
|-13,67
|Tavuketi
|-14,20
|Havuç
|-16,35
|Kurusoğan
|-22,38
|Sivribiber
|-29,82
YORUM YAZ