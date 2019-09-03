Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.



Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı.



- En çok sivri biber ucuzladı



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Enyüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişimoranı Salatalık

23,35 Sigaralar

20,44 Özelüniversite ücreti

16,39 Doğal gaz

14,64 Domates

12,73 Sarımsak

10,95 Yurt içibir hafta ve daha fazla süreli turlar

6,05 Yumurta

5,74 Limon

4,92 Kabak

4,86 Mücevher(altın)

4,82 Yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

4,01 Çay

3,85 Elma

3,66 Tuz

3,59 Okulçantası

3,43 Yurtücretleri

3,01 Antepfıstığı

2,40 Sporayakkabısı (erkek için)

2,32 Şehirlerarası otobüs ücreti

2,27

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: